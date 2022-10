Católicos da região fazem romaria a Aparecida do Norte

Matéria publicada em 24 de outubro de 2022, 14:58 horas

Quatro ônibus com devotos do Sul Fluminense visitam basílica pedindo paz, vida plena e democracia

Sul Fluminense – Representantes de diversos municípios da região participaram da Romaria pela Paz, Vida Plena e Democracia, no domingo, 23/10 na Basílica de Aparecida. A romaria foi organizada pela Comissão Brasileira Justiça e Paz (CBJP), o Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB) e a Conferência dos Religiosos do Brasil (CRB), entre outros organismos eclesiais.

A iniciativa foi tomada em resposta a um apelo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que pediu para que cristãos leigos e leigas se mobilizassem diante da “dura realidade nesse processo eleitoral: o agravamento das condições de vida do nosso povo, a volta da fome, as agressões à Casa Comum que se avolumam contra nosso meio ambiente e a vida no planeta, a manipulação política por fake news, os riscos de ruptura institucional que ameaçam a soberania popular por meio da violência política que se agravou nos últimos tempos.”

Além da CBJP, do CNLB e da CRB, participaram nesta Romaria organismos, movimentos, pastorais da Igreja católica no Brasil, além de coletivos populares de diversos municípios em favor da democracia brasileira. Acreditamos na força da oração e de nossa atuação como resposta profética ao chamado do Cristo, Bom Pastor, para que sejamos “sal da Terra e luz do Mundo” (Mt 5) nos ambientes em que vivemos, para que prevaleçam a verdade sobre a mentira, o amor sobre o ódio e a vida sobre a morte.

A Romaria concentrou às 10h, na Basílica Velha – Aparecida – SP. Após um momento de espiritualidade, os romeiros seguiram em caminhada para a Celebração Eucarística, às 12h, na Basílica de Aparecida.

A presidente do CNLB, Sônia Oliveira: “Nos dirigimos à nossa Mãe Aparecida, Padroeira do Brasil, pedindo que as eleições transcorram em paz e que a democracia possa ser reafirmada e fortalecida em favor da vida plena do nosso povo”.