CDL Volta Redonda recebeu prefeito Neto para falar sobre demandas do comércio

Matéria publicada em 20 de setembro de 2022, 10:53 horas

Volta Redonda – Na noite de ontem, segunda-feira, 19, o presidente Gilson de Castro e diretores da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda, receberam o prefeito Antônio Francisco Neto para um bate-papo sobre desenvolvimento econômico e conversar sobre as demandas do comércio. O presidente da Aciap, Luís Fernando Soares Cardoso, também participou do encontro no Espaço de Eventos da CDL, no Aterrado.

Gilson aproveitou para agradecer ao prefeito todo o apoio durante o período mais conturbado da pandemia da Covid, quando ele assumiu, ouvindo os empresários sobre a importância de deixar o comércio aberto. “Somos gratos por todo o apoio quando mais precisamos, por você entender os desafios daquele momento e da necessidade de se trabalhar para salvar vidas, mantendo a economia da nossa cidade estável, recuperando nosso comércio e gerando empregos. O senhor cumpriu sua palavra e, hoje, estamos conseguindo reerguer nossa cidade, todos, juntos”, afirmou Gilson.

Ele também pediu ao prefeito que seja revisto o decreto 16.885/2021 sobre as fachadas nas áreas comerciais e ouviu do prefeito o compromisso de não punir as empresas, que não têm condições de revitalizar, seguindo as novas normas. “Enquanto eu for prefeito, não vamos levar o decreto à frente. Me comprometo com vocês. Aproveito para agradecer também o apoio da CDL, Aciap-VR, Sicomércio-VR e de todos os empresários que nos ajudaram a construir os leitos do anexo do Hospital do Retiro. Essa obra nos possibilitou reabrir o comércio e salvar vidas, deixando um legado na saúde”, disse Neto.

O prefeito também falou da recuperação financeira da cidade, dos investimentos em obras, que estão por toda a cidade, boa parte com recursos de arrecadação fiscal, além do apoio de recursos do Governo do Estado. “Voltamos a ver a nossa cidade crescendo, podemos cuidar novamente do jeito que a nossa população merece. Temos trabalhado com muito afinco, buscando recursos e com apoio de quem ama Volta Redonda”, comentou Neto.

Os empresários puderam fazer perguntas e a maioria parabenizou o prefeito pelas melhorias que a cidade vem passando. Eles também apresentaram algumas sugestões para modernização, visando ainda colocar Volta Redonda na rota de turismo. “Obrigado prefeito, por tirar um tempo na sua agenda para nos ouvir e nos informar sobre tudo que vem sendo feito”, finalizou Gilson.