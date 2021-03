Cedae vai ampliar oferta de água em Pinheiral e Piraí

Matéria publicada em 23 de março de 2021, 19:54 horas

Sul Fluminense – O deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL/RJ) esteve na última semana com o deputado estadual Gustavo Tutuca, o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, o prefeito de Piraí, Arthur Tutuca e o superintendente da Cedae, Marco Aurélio. No encontro que aconteceu em Arrozal, o superintendente da Cedae assinou a ordem de serviço para iniciar na neste mês as obras para melhorar o abastecimento de água para os moradores de Pinheiral e do distrito de Piraí.

A obra, que será realizada entre as localidades das duas cidades, Pinheiral e Arrozal, em Piraí, no prazo de um mês, beneficiará moradores de localidades como a Estrada do Papagaio, a comunidade no Albertoeiras e demais que ficam na área rural de Pinheiral.

Para o Superintendente da Companhia de Água, essa “é uma obra importante para as duas cidades e que vai dar mobilidade para a Cedae, para quando houver algum problema emergencial em que precisar de manutenção, fazer essa manobra para o melhor abastecimento das duas cidades”, disse Marco Aurélio.

O deputado federal Luiz Antônio Corrêa destacou a vocação turística que Arrozal pode ter e a importância da Zona Rural de Pinheiral para a economia do município. “O povo paga muitos impostos e ter um serviço de água adequado é fundamental, inclusive para as vocações das duas regiões”, afirmou Luiz Antônio.

Além de agradecer, o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa aproveitou para pedir a reativação do reservatório do Cruzeiro, que está subutilizado. Ednardo entregou em mãos ao superintendente da Cedae o pedido de melhorias no abastecimento da cidade, em especial do Cruzeiro.

“Será iniciada uma obra que vai resolver definitivamente a falta de água potável para a comunidade da área rural, desde o KM2 até o KM9. Fico muito feliz em presenciar a assinatura desta ordem de serviço, que, com certeza, vai melhorar o sistema de abastecimento de água da comunidade da área rural”, disse o prefeito, Ednardo Barbosa ao pedir uma avaliação técnica do reservatório do Cruzeiro, pois “esse reservatório seria de grande ajuda para melhorar o abastecimento”, disse.

O prefeito de Piraí, Arthur Tutuca, agradeceu a obra e disse esperar novos investimentos da Cedae. “A gente fica muito satisfeito dessa obra iniciada, que não será a solução definitiva para Arrozal, mas que vai contribuir para melhorar a situação de abastecimento do distrito. Esperamos que a Cedae invista ainda mais”, disse Tutuca.

350 residências atendidas

A obra vai interligar 350 residências pela rede do município de Pinheiral, desafogando o abastecimento de Arrozal que fazia o atendimento em Pinheiral.

“É uma obra muito importante que vai melhorar o abastecimento de água tanto no município de Piraí quanto em Pinheiral. É uma obra muito importante que agradeço ao governador, Cláudio Castro e todos os funcionários da Cedae”, concluiu Gustavo Tutuca.

Entre as lideranças que estiveram presentes estão o vereador, atual presidente da Câmara Municipal de Pinheiral, Marquito e o vereador Mário Arthur, o vereador de Piraí, Júnior Rocha e o suplente Darlei de Arrozal entre diversos secretários municipais.