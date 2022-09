Célia Jordão amplia base eleitoral no Estado do Rio

Matéria publicada em 9 de setembro de 2022, 15:11 horas

Angra dos Reis – A deputada estadual Célia Jordão, candidata à reeleição pelo Partido Liberal (PL), tem trabalhado ativamente em sua campanha e visitado diversas cidades do Rio de Janeiro, passando por Teresópolis, Paraíba do Sul, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Rio Claro, Volta Redonda e Angra. Em Angra, ela realizou caminhadas pelos bairros de Japuíba, Parque Mambucaba, Centro, Camorim, Areal, Caixa D’água, Carmo, entre outros.

Nas visitas, a deputada discutiu políticas públicas para o desenvolvimento das cidades, falou da importância da família e o respeito à força das mulheres no mercado de trabalho, além de contar um pouco sobre sua atuação como deputada e leis estaduais criadas por ela durante o mandato.

Com mais de 20 anos de experiência na área social, a deputada aprovou mais de dez leis em menos de dois anos de mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro – todas voltadas para criar oportunidades para quem mais precisa, especialmente mulheres, crianças e idosos. São iniciativas que contribuem para o desenvolvimento social e econômico da população, sendo a mais recente a Lei 9740/2022, que obriga as operadoras de telefonia celular a enviarem, gratuitamente, alertas à população sobre o risco de desastres naturais.

Presidente de uma comissão especial voltada para o fortalecimento e expansão da Indústria Naval e da chamada Economia do Mar, Célia Jordão integra as Comissões de Turismo e de Economia da Alerj. A deputada atua alinhada com o governador Cláudio Castro, também do PL, para trazer mais investimentos e melhorar a vida das pessoas em todo o Estado.

Além disso, Célia Jordão ajudou a levar aos municípios R$ 370 milhões em recursos para áreas como saúde, segurança, obras, recuperação de cidades atingidas pelas chuvas, qualificação profissional e crédito para empreendedores, através do apoio incansável às iniciativas do Governo do Estado.

Projetos futuros também fazem parte da pauta tratada nesses encontros como lideranças e moradores dos municípios fluminenses. “Estou trilhando uma caminhada de muito trabalho em defesa das mulheres, das crianças, dos idosos, da família, da geração de emprego, da proteção dos que mais precisam. Vamos juntos construir um futuro melhor para o nosso querido estado do Rio de Janeiro”, afirma Célia Jordão.