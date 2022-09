Célia Jordão aposta em turismo e cultura para atrair renda para região da Costa Verde

Matéria publicada em 16 de setembro de 2022, 18:46 horas

Angra dos Reis – A deputada Célia Jordão, candidata à reeleição pelo Partido Liberal (PL), tem trabalhado ativamente em prol do turismo e da cultura ao longo do seu mandato. A deputada, que integra a Comissão de Turismo da Alerj, é autora de 10 leis estaduais que incentivam o turismo e a cultura, dentre elas a que declara como patrimônio histórico e cultural a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP) e a Festa Internacional de Teatro de Angra dos Reis (FITA). Além disso, ela criou a lei que concede, pela Alerj, o título de Utilidade Pública à Associação Angra e Ilha Grande Convention & Visitor Bureau.

“Meu objetivo é promover o turismo e o desenvolvimento econômico na Costa Verde. A minha caminhada continuará em prol de iniciativas que garantam maior promoção de emprego e renda na região. Após solicitação do meu gabinete parlamentar, o governador Cláudio Castro restabeleceu as obras da RJ-165 Paraty-Cunha, resultado do trabalho coletivo entre município, governo e Alerj. Para a cidade de Paraty, a deputada também solicitou a dragagem dos rios Matheus Nunes e Perequê-Açú e dos canais de acesso ao cais de turismo e cais pequeno”, afirma a deputada.

Além disso, a deputada estadual Célia Jordão ajudou a atrair investimentos de R$ 150 milhões para obras em rodovias estaduais e R$ 26 milhões para a ampliação do aeroporto de Angra, trazendo mais desenvolvimento para o interior e turismo para a região. Ela também iniciou a licitação das obras do aeroporto de Angra dos Reis.

“Investir em Infraestrutura, com a ampliação do aeroporto de Angra e obras nas principais rodovias, auxilia o turismo e é justamente o turismo que fomenta emprego e renda, trazendo desenvolvimento econômico para a Costa Verde”, declara.

A cultura também é porta para a geração de empregos e empreendedorismo cultural. Nesta quarta-feira, 14, a deputada esteve em agenda com a presença da Secretária de Estado de Cultura, Danielle Barros, e do Secretário Municipal de Cultura de Angra dos Reis, Andrei Lara, além de lideranças e representantes da cultura e do turismo, como músicos, conselheiros de cultura, setorial da Arte Cênica, setorial da Moda, artistas circenses, representantes do teatro, capoeira e quadrilhas juninas.

“Criei leis que beneficiam a cultura, como a lei que declarou o patrimônio imaterial à FITA, em Angra e à FLIP, em Paraty. Além do projeto de lei que fala da ampliação do número de patrocinadores para a área cultural e socioesportiva, isso é falar de renda e trabalho. Tenho muito orgulho de poder contribuir com os fazedores de cultura através do meu mandato. Na política precisamos de gente que trabalha e realiza. Aí, sim, a população sai ganhando”, declarou a deputada.