Célia Jordão faz campanha em Paraíba do Sul

A deputada estadual Célia Jordão, candidata à reeleição pelo Partido Liberal (PL), visitou na última sexta-feira, 02, o município de Paraíba do Sul, para conversar com lideranças e moradores da cidade. O encontro teve como foco a Economia do Mar e o impacto para o estado do Rio de Janeiro com a geração de emprego e renda.

Desde 2017, antes mesmo de assumir o mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), a parlamentar já atuava na linha de frente pela retomada da indústria naval. Naquele ano, em Angra dos Reis e região, havia apenas 400 funcionários trabalhando no setor, que chegou a empregar 12 mil pessoas.

Em 2021, já na Alerj, Célia Jordão criou a Comissão Especial da Indústria Naval e Offshore de Petróleo e Gás, ajudando a criar em menos de dois anos, 3 mil novos postos de trabalho no setor naval em Angra dos Reis e região. A deputada também é autora da Lei da Economia do Mar (9.466/2021), que incentiva atividades fundamentais para a economia do Rio de Janeiro, como petróleo e gás, piscicultura e pesca, turismo náutico e indústria naval.

“O estado do Rio de Janeiro, através da indústria naval, já foi gerador de 80 mil empregos. Além disso, o estado do Rio fornece 80% de todo o petróleo que é extraído do nosso país, por isso é tão importante o fortalecimento dessa economia. Sou autora da Economia do Mar, que fala de mais de 20 atividades produtivas vinculadas a esse setor. Indústria naval é uma delas, turismo náutico, maricultura, piscicultura, pesca, portos e indústria náutica. Você que está aqui em Paraíba do Sul pode pensar e me perguntar. Mas qual a importância, já que aqui não tem mar? Aí que vocês se enganam. Eu estava em Laje do Muriaé e visitei um piscicultor. Ou seja, a grande questão é que essa lei beneficia várias atividades que estão espalhadas pelo interior do Estado. Muitas das vezes, uma atividade dessas, dando exemplo da indústria naval, ela gira outras atividades que estão em outras cidades, como a CSN ou indústria de navipeças, e diversos outros tipos de serviços”, explicou a deputada.

De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), estima-se que a Economia do Mar represente em torno de 19% do Produto Interno Bruto do Brasil, movimentando cerca de R$ 1 trilhão.

Essa é uma oportunidade muito especial. A campanha eleitoral nos apresenta e permite conhecer diversas propostas e hoje estamos conhecendo uma proposta séria e que nos dá gosto de entrar na sessão eleitoral e estar de frente à urna, que representa a hora da verdade, para dizer o que a gente realmente quer para o nosso Estado e para a nossa querida Paraíba do Sul. E a melhor opção, sem nenhuma dúvida, é a Célia Jordão”, afirmou o ex-prefeito de Vassouras, Renan Vinicius.

Nascida e criada em Angra dos Reis, Célia Jordão tem mais de 20 anos de experiência na área social. Em menos de dois anos de mandato na Alerj, aprovou mais de dez leis – todas voltadas para criar oportunidades para quem mais precisa, especialmente mulheres, crianças e idosos.

“Tenho certeza que a deputada Célia Jordão vai trabalhar muito. Peço voto de confiança de vocês! Eu já trabalhei com ela e com o marido dela, que foi deputado federal por dois mandatos e prefeito de Angra por quatro mandatos”, disse Bruno Sales, vereador de Vassouras.