Célia Jordão faz visita de campanha a Teresópolis

Matéria publicada em 2 de setembro de 2022, 19:17 horas

Angra dos Reis – A deputada Célia Jordão esteve em Teresópolis esta semana para uma conversa com moradores e lideranças do município. Na companhia de Roberto Petto, ex-prefeito da cidade, a candidata à reeleição pelo PL discutiu políticas públicas para o desenvolvimento das cidades, falou da importância da família e o respeito à força das mulheres no mercado de trabalho.

“O trabalho da mulher no mercado de trabalho é dominado pelos homens. Na política não é diferente. Sou deputada, mãe, dona de casa e ainda tenho que manter o meu espaço na Alerj, reafirmando meu lugar num ambiente dominado por homens”, disse Célia. “Meu compromisso é continuar no mesmo ritmo de trabalho que tenho desde o primeiro dia em que assumi o meu mandato”.

Nascida e criada em Angra dos Reis, Célia Jordão tem mais de 20 anos de experiência na área social. Deputada atuante, em menos de dois anos de mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, aprovou mais de dez leis – todas voltadas para criar oportunidades para quem mais precisa, especialmente mulheres, crianças e idosos.

Presidente de uma comissão especial voltada para o fortalecimento e expansão da Indústria Naval e da chamada Economia do Mar, Célia Jordão integra as Comissões de Turismo e de Economia da Alerj.

A deputada atua alinhada com o governador Cláudio Castro, também do PL, para trazer mais investimentos e melhorar a vida das pessoas em todo o Estado.

Célia Jordão ajudou a levar aos municípios R$ 370 milhões em recursos para áreas como saúde, segurança, obras, recuperação de cidades atingidas pelas chuvas, qualificação profissional e crédito para empreendedores, através do apoio incansável às iniciativas do Governo do Estado.

“Estou com a Célia nessa empreitada, que não é difícil, porque ela será uma das deputadas mais votadas no estado do Rio de Janeiro. Aí vocês me perguntam, por que votar nela já que está praticamente eleita dentro da cidade dela? É importante ela ser bem votada em Teresópolis, porque amanhã, quando for pedir algo ao Governador referente a nossa cidade, tem que haver representatividade e isso só acontecerá se for bem votada aqui. Ela vai poder brigar por nós, brigar por Teresópolis também. Vamos poder ser atendidos!”, afirmou Roberto Petto.