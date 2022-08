Célia Jordão lança candidatura à reeleição durante visita à região

Matéria publicada em 23 de agosto de 2022, 18:21 horas

Angra dos Reis – A deputada estadual Célia Jordão visitou Volta Redonda, Quatis e Rio Claro, todas no Médio Paraíba Fluminense, para o lançamento de sua candidatura à reeleição para deputada estadual pelo Partido Liberal (PL). Autora de leis em defesa da mulher, da primeira infância e da qualificação profissional para vítimas de violência, a deputada falou sobre a importância de políticas públicas para a geração de empregos. O desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro também foi abordado em conversa com moradores e lideranças, que apresentaram as principais demandas da região.

— Agradeço aos que vieram até aqui para me escutar. Quero salientar que a política que vocês não gostam, eu também não gosto. Aquela baseada em corrupção, má utilização do dinheiro público, filas em hospitais, falta de medicamento e de transporte. Não vim falar dessa política, que a agente já conhece. Estamos aqui reunidos para consolidarmos essa união e parceria e o desejo de ter vocês junto conosco nessa caminhada eleitoral. É um momento de celebração da democracia que vivemos no país, um momento de fazermos nossas escolhas. E, da minha parte, de vir aqui selar meu compromisso de trabalho pela população— disse Célia Jordão, na noite da última segunda-feira (22).

Toicinho, vereador em Quatis, esteve presente em um dos encontros. “Vereadores entram no mandado aqui e não fazem nada. Deputada, só te peço uma coisa: ajude o povo de Quatis. E pode contar comigo, sua bandeira será erguida aqui na cidade”, afirmou.