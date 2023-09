Célia Jordão quer ampliar participação feminina na política

Estado do Rio – Autora de leis estaduais importantes para a inclusão das mulheres nos espaços de poder, a deputada Célia Jordão (PL) participou, nesta terça-feira (5), do I Seminário Nacional das Legisladoras. Idealizado pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), o evento reuniu deputadas de todo o Brasil na Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) para discutir boas práticas de políticas públicas para as mulheres, incluindo o combate à violência de gênero.

Célia Jordão, que faz parte da Mesa Diretora da Alerj e é Secretária da Unale pelo Estado do Rio de Janeiro, desde o seu primeiro mandato, tem trabalhado pela aprovação de leis voltadas às mulheres, seja na garantia de emprego, na qualificação, no acesso à renda ou na ampliação da rede de proteção em situação de vulnerabilidade. “Eventos como esse são de fundamental importância para mostrarmos o que nós, mulheres, estamos fazendo nos legislativos estaduais e ampliar a participação feminina nos espaços de decisão. Além disso, podemos trocar experiências bem-sucedidas em várias partes do país para reproduzi-las em nossos estados”, ressaltou a deputada.

A parlamentar é autora da Lei 9.662/2022, que estabelece a reserva de vagas nos cursos de qualificação da Faetec e dos Centros de Geração de Emprego e Renda para vítimas de violência doméstica.

Também é autora da Lei 10.012/2023, que instituiu o programa de informação sobre a Política de Combate à Discriminação da Mulher no Mercado de Trabalho, e da Lei 9502/2021, que incluiu no calendário oficial do Rio o Março Violeta, mês de combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho.

Contando com a participação de autoridades no tema, como a deputada federal Roseana Sarney, Secretária da Mulher na Câmara dos Deputados, e a Ministra Edilene Lôbo, do Tribunal Superior Eleitoral, o Seminário Nacional das Legisladoras discutiu, entre outros temas, a participação efetiva da mulher nos espaços de poder, boas práticas de políticas públicas para mulheres, o fim das violências contra as mulheres, e a violência política contra as mulheres.