Célia Jordão visita Paraty e fala sobre realizações para multidão em Vassouras

Matéria publicada em 23 de setembro de 2022, 17:36 horas

Sul Fluminense – Após um dia de caminhada por Paraty, onde conversou com comerciantes e moradores sobre a importância da economia local, a deputada estadual Célia Jordão, candidata à reeleição pelo PL, passou por Taquari para conversa com artesãs sobre empreendedorismo e projetos sociais.

A deputada ajudou a atrair recursos para microempreendedores da região através da AgeRio. Além disso, Célia Jordão, como parlamentar, pediu a retomada da impressão do Cartão Nacional do Idoso, que até então estava sendo emitido apenas de forma digital.

Após parada em Lídice, a candidata seguiu para o município de Vassouras. Na cidade, participou de um evento organizado pelo vereador Bruno Sales, reunindo cerca de 2 mil pessoas no auditório do Centro de Convenções. “É uma satisfação estar aqui hoje com vocês, apresentando um pouco das minhas realizações para ajudar a trazer mais investimentos para saúde, educação e infraestrutura”, afirmou a deputada.

Com a presença de muitas pessoas, o mandato da deputada em defesa da saúde nas regiões Sul Fluminense e Médio Paraíba foi bastante elogiado por políticos e empresários, entre eles Marco Capute, presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, que rege, entre outras instituições, a Universidade de Vassouras e o Hospital de Vassouras.

“O trabalho de Célia Jordão merece continuar. Ela luta por melhorias e mais recursos para toda a região”, destacou o empresário.