Censo Previdenciário da Prefeitura de Barra Mansa termina dia 20 de dezembro

Matéria publicada em 17 de novembro de 2021, 19:04 horas

Previbam alerta que servidor que não se recadastrar terá pagamento suspenso até que regularize a situação

Barra Mansa – A pouco mais de um mês para o encerramento do prazo do censo previdenciário da Prefeitura de Barra Mansa, apenas 25,1% dos servidores efetivos, da administração direta e indireta, aposentados e pensionistas efetuaram o recadastramento. O quantitativo corresponde a 1.347 atendimentos de um total estimado de 5.385 cadastros.

A presidente do Fundo Previdenciário de Barra Mansa (Previbam), Denise Gomes, alerta que o servidor que não se recadastrar terá o pagamento suspenso até regularizar a situação. “Considerando que o censo começou a cerca de um mês, o número de atendimento está aquém da nossa expectativa. Outro problema que tem sido recorrente diz respeito à falta de documentos. Muitos servidores fazem o agendamento online, que já indica a documentação necessária, mas no dia do atendimento não apresentam os comprovantes e certificados, adiando todo o procedimento. E o pior, têm alguns que reagendam a data e não têm retornado”, Denise.

O prazo final para o censo é 20 de dezembro. O agendamento online é realizado pelo site http//: barramansa.rj.gov.br/previbam. O próprio sistema apresenta os horários, locais e datas disponíveis para o recadastramento. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 99811-9618.

Denise destacou ainda que é importante os servidores não deixarem para agendar o censo próximo da data limite. “Assim é possível evitar eventuais congestionamentos no sistema e problemas de ordem financeira decorrentes da suspensão do pagamento”, concluiu.