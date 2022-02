Censo previdenciário de Angra dos Reis termina nesta sexta-feira

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 16:36 horas

Servidor que não atualizar o cadastro terá pagamento suspenso, conforme previsto em decreto municipal

Angra dos Reis – Servidores ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes, da Prefeitura de Angra e da Câmara Municipal, precisam correr para atualizarem seus dados cadastrais no censo previdenciário do Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis (AngraPrev). O prazo é só até esta sexta-feira, dia 11.

Estamos na última semana do processo e ainda falta a participação de mais de 2.600 servidores, de um total de aproximadamente 7 mil. A atualização dos dados, que é obrigatória, pode ser feita pela internet, sem a necessidade do servidor ter que ir a um posto de atendimento para a apresentação dos documentos. Para isso, basta mirar a câmera para o QR Code disponível nos panfletos distribuídos em todas as repartições públicas.

Mas há também a opção do cadastramento presencial. Quem fizer essa opção precisa agendar o atendimento. A apresentação dos documentos pode ser feita presencialmente em um dos seis postos de atendimento: na sede do Angraprev, no Parque das Palmeiras; Escola de Gestão Pública, no Centro; Coordenadoria Regional de Jacuecanga; antiga agência dos Correios, no Frade; Superintendência de Segurança, Transporte e Trânsito, no Parque Mambucaba; ou na Secretaria Executiva da Ilha Grande, na Vila do Abraão.

Uma empresa foi contratada para operacionalizar o censo e, no início do mês passado, realizou uma capacitação com os recenseadores dos postos de atendimento. Essa empresa, conforme o contrato, dará suporte ao censo apenas até esta sexta, último dia do processo. Mais um motivo para os servidores se apressarem.

– Os servidores têm elogiado bastante o nosso atendimento, pela atenção dada e a rapidez. O cadastramento é muito rápido e necessário, para que a prefeitura conheça melhor o seu quadro funcional e possa planejar suas ações. É muito importante que todos se apressem e não deixem para o último dia, para evitar sobrecarga no sistema – alertou a presidente do AngraPrev, Luciane Rabha, lembrando ainda que há um decreto municipal prevendo a suspensão do salário de quem não atualizar seus dados no censo previdenciário.

O servidor que precisar de mais informações pode ligar para os números (24) 3365-5260 e (24) 99835-8240 ou obtê-las no Instagram @angraprev e no site http://angraprev.rj.gov.br/. A lista de documentos necessários, que varia conforme o caso (se servidor ativo, aposentado ou pensionista), pode ser encontrada no endereço eletrônico.