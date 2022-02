Central de Projetos de Barra Mansa analisa execução de obras projetadas para 2022

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2022, 16:58 horas

Barra Mansa – Integrantes da Central de Acompanhamento de Projetos da Secretaria de Planejamento Urbano de Barra Mansa se reuniram na última quarta-feira, 09, com a finalidade de analisar o andamento de diversas obras em execução no município e de outras, projetadas para acontecer no decorrer deste ano. Coordenada pelo secretário da Pasta, Eros dos Santos, e a gerente de captação de recursos e acompanhamento de projetos, Marcelândia Silva, a Central tem entre outras atribuições o gerenciamento, a fiscalização do cronograma e a medição dos serviços.

– Um dos grandes desafios da administração pública é quebrar paradigmas e conceitos criados ao longo de décadas quanto à qualidade dos serviços ofertados. Neste sentido, a Secretaria de Planejamento, assim como outros setores do governo municipal, tem implementado ações desenvolvidas na iniciativa privada como forma de otimizar os trabalhos, dar celeridade e manter a qualidade das obras. Desta maneira, estamos somando forças e potencializando as diversas obras desenvolvidas – destacou Eros.

O secretário disse ainda que a medida tem recebido total apoio do prefeito Rodrigo Drable. “O nível de exigência do prefeito é muito alto e isso é bom, pois demanda que cada um de nós dê o melhor de si. Como ele mesmo costuma dizer, as obras realizadas em nossa cidade seguem o mesmo padrão daquelas que realizamos em nossa casa, ou seja, precisam ser as melhores possíveis diante do padrão financeiro possível de ser realizado”.

As obras acompanhadas pela equipe da Central de Projetos englobam demandas de várias secretarias, como Educação, Saúde e Administração. Marcelândia Silva destacou que somente neste ano de 2022, entre os projetos que estão sendo acompanhados podem ser destacados, a construção de quadras esportivas e praças, reforma e ampliação de escolas, reestruturação e construção de novas unidades de saúde, além de infraestrutura e asfaltamento de vias públicas.