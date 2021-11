Central sindical promove ato em memória de William, Valmir e Barroso

Matéria publicada em 8 de novembro de 2021, 16:31 horas

Volta Redonda – A CTB (Central dos Trabalhadores do Brasil) , o Fórum Sul Fluminense de Lutas, junto com associações, movimentos sociais e partidos políticos, promovem nesta terça (9 de novembro) um ato na Praça Juarez Antunes e, memória do acontecido e em defesa dos interesses dos metalúrgicos. Haverá uma celebração ecumênica, show com artistas populares e a presença de parlamentares.

Programação:

6h Panfletagem nas entradas da CSN

13:30 início das atividades culturais com apresentações na Praça

17:30 Homenagem aos três trabalhadores mortos pelo Exercito em 1988.

18:30 Culto Ecumênico

19:00 Apresentação do Documentário 1988 uma Greve Coração e Mentes do Prof. Erasmo Quirici