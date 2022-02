Centro de Atendimento ao Idoso de Barra Mansa promove ‘Inclusão Digital na Melhor Idade’

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2022, 17:20 horas

Barra Mansa – O Centro de Atendimento ao Idoso de Barra Mansa abre nesta quinta-feira, dia 10, as inscrições para o projeto ‘Inclusão Digital na Melhor Idade’. O curso irá ensinar aos idosos como manusear smartphones e acessar as redes sociais. O cadastro pode ser feito na Rua Abdo Felipe, nº 22, no bairro Ano Bom; ou através do telefone (24) 3328-6516. A ação é uma parceria da prefeitura com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Segundo o coordenador do Centro do Idoso, Jessé Mendes, as atividades terapêuticas do espaço voltaram nesta semana depois de 02 anos de paralisação por causa da Covid-19.

“Depois de tanto tempo parados, nesta semana estamos voltando a realizar as atividades como pintura e tricô, além de atividades físicas e aulas ginásticas. Nesta quinta-feira, abriremos as inscrições para a inclusão digital da terceira idade; um projeto voltado à capacitação dos idosos para terem autonomia para utilizarem o celular. Seja para apenas operações simples, como passar uma mensagem, ou até mesmo para a utilização de aplicativos de entretenimento”.

O vereador Eduardo Pimentel, que foi um dos responsáveis pela parceria, falou da importância da inclusão do idoso na sociedade. “Vemos que a expectativa de vida está cada vez mais aumentando, então, é um dever de cidadania incluir essas pessoas nas novidades que o mundo nos proporciona. O idoso possui muita capacidade de aprender e se desenvolver e não pode ser visto como um incapaz. Sou a favor do idoso, luto pelo idoso e sempre digo que, quem não respeita os idosos não respeita o próprio futuro. Esperamos que este curso proporcione muitos benefícios e qualidade de vida a eles”, destacou.

Eduardo Pimentel também agradeceu o empenho do prefeito Rodrigo Drable em firmar a parceria com a UERJ, que está promovendo o curso na unidade.

Centro do Idoso

O Centro de Atendimento ao Idoso conta hoje com 12 mil participantes e oferece atividades físicas e psicológicas para os idosos. Os atendimentos na área médica são com: clínicos gerais, urologista, geriatra, dermatologista, nutricionista, fonoaudióloga, cardiologista, além de atendimento virtual. Todos os serviços são gratuitos.