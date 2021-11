Chapa 2 vem confiante para eleição da OAB-VR

Matéria publicada em 15 de novembro de 2021, 18:01 horas

Volta Redonda – Nesta terça (16) serão realizadas as eleições para a seção fluminense da OAB (OAB-RJ), assim como para as subseções, nos municípios, assim como vai ocorrer em todos os estados. Em Volta Redonda, a candidata que encabeça a Chapa 2 na disputa pela subseção local (OAB-VR), Carolina Patitucci, disse ter confiança em um bom resultado.

— Estamos confiantes, mas já ganhamos de qualquer forma só pela linda campanha e da adesão desses grandes juristas, é muita emoção! — declarou, encerrando com uma citação de Sobral Pinto: “A advocacia não é uma profissão para covardes! ”.

Na última sexta (12) a chapa 2 realizou a Festa intitulada “Rumo a Vitória” onde compareceram mais de 200 advogados e advogadas da cidade, bem como o presidente da Subseção de Mendes, Paulo Afonso, Aloizio Perez, de Barra Mansa, Daniela Valente, de Resende, Carolina Lima, diretora da Escola de Prerrogativas da Seccional OAB/RJ, Rosa Fonseca, ex presidente da OAB de Volta Redonda, Rodrigo Pançardes e Cíntia Pançardes, Mário Cunha, João Batista, Roberto Moreira entre outros grandes nomes da advocacia.

Na ocasião foi exibido um vídeo com apoio de nomes renomados da advocacia como do advogado Técio Lins e Silva, o advogado Tributarista e ex conselheiro da OAB/RJ Ricardo Lodi atual reitor da UERJ e da advogada ativista dos direitos humanos Margarida Pressburger.

Sobre a candidata a presidente

Carolina Patitucci foi presidente da OAB Mulher em Volta Redonda e o seu primeiro feito a frente a comissão foi conquistar a vaga para as advogadas gestantes no fórum e a não obrigação de passar pelos detectores de metais, cumprindo assim as prerrogativas da mulher advogada, algo que não era respeitado anteriormente.

Também é professora e coordenadora da primeira escola de prerrogativas do Brasil da seccional OAB/RJ e formou mais de 500 delegados em todo Estado, inclusive a comissão de prerrogativas da OAB da cidade.

Também foi delegada da CAARJ e no começo da pandemia articulou cestas básicas para os advogados audiencistas ganhando assim a medalha Moema Baptista pelo feito em prol da advocacia no período da covid-19.

Carolina Patitucci também tem experiência no comando da gestão, pois foi assessora da presidência na gestão passada. A advogada também organizou e participou de diversos desagravos públicos em prol da advocacia voltarredondense e do estado.

A candidata a vice

A candidata a vice-presidente, Annelise Dias, presidiu a comissão de direito previdenciário e atualmente é membra da mesma comissão na Seccional, Representante IAPE – Instituto dos Advogados Previdenciários em Volta Redonda, Secretária de Relações Públicas da OTB/RJ- Ordem dos Trabalhadores do Brasil.

Assim dizem as candidatas: “ Não chegamos ontem, possuímos história e experiência na luta a favor da advocacia, temos determinação e coragem e vamos revolucionar a forma de se fazer uma gestão de ordem, resgatando a valorização e respeito da advocacia e consequentemente da sociedade”

Debate

Na semana passada, a candidata à presidência participou do debate entre os candidatos organizado pelo MEP/VR (Movimento de ética na política) e algo ficou marcante no debate, viralizando entre a advocacia, quando fez a pergunta para um dos candidatos: “cadê a maçaneta da 3ª vara de família? ”. Patitucci explica: “a falta da maçaneta em uma serventia é algo simbólico e significa ‘advogados e advogadas não queremos te receber’. Nosso estatuto é uma lei Federal e o artigo 7º traz a prerrogativa de livre acesso nesses locais e isso afronta diretamente o dispositivo.

No debate o candidato perguntado, respondeu que a comissão de prerrogativas na época presidida por ele foi recebida por essa serventia que retirou a maçaneta de forma respeitosa e da como a advocacia merece, o que foi rebatido no debate por Carolina, dizendo que esse não é o tratamento que a advocacia merece e disse que em sua gestão a primeira coisa que fará é olhar sobre esse assunto: “Precisamos de alguém com coragem para enfrentar esses tipos de arbitrariedades”, concluiu.

A candidata lamentou o fato de um dos candidatos não ter participado do debate por motivos, segundo dito pelos organizadores, pessoais, sendo que no mesmo horário conforme postagens nas redes socais, ele estava presente em uma festa promovida pela campanha.