Cida Diogo anuncia aliança com PV e Nena Duppre como pré-candidata a vice

Matéria publicada em 7 de agosto de 2020, 17:42 horas

Volta Redonda – A pré-candidata a prefeita de Volta Redonda pelo PT, Cida Diogo, anunciou nesta sexta-feira (07) que o partido vai se aliar ao PV nas eleições majoritárias. A pré-candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Cida será Nena Duppre.

Além disso, Cida Diogo (PT) lança oficialmente, nesta sexta-feira a plataforma de programa de governo participativo “Volta Redonda para todos e todas!”. O lançamento vai acontecer por transmissão ao vivo, às 19 horas, pela página do Facebook (www.facebook.com/cidadiogorj). A live da petista será com a pré-candidata a vice-prefeita Nena Duppre, do Partido Verde.

O objetivo da plataforma é dar oportunidade para a população contribuir com propostas no programa de governo. Para participar, basta o cidadão acessar o site: https://www.programadegovernopt.com.br/voltaredonda/ e preencher o formulário com nome, WhatApp, e-mail, bairro de Volta Redonda onde mora. Em seguida, responder à pergunta “O que você acha que precisa melhorar no seu bairro? Do que você sente falta?”. Logo abaixo, selecionar o tema da proposta e fazer a sugestão. Mediante liberação da equipe, as sugestões recebidas serão exibidas na plataforma.

“É preciso construir uma cidade que acolha os seus filhos e garanta que os mesmos possam morar e viver bem, aqui, junto à sua família. A data desse lançamento também é importante para destacarmos os 14 anos da Lei Maria da Penha. Uma luta do movimento de mulheres, principalmente por nossa chapa majoritária ser totalmente feminina”, ressaltou Cida.

Ainda segundo ela, Volta Redonda precisa escutar mais sua população. E, por isso, essa iniciativa do PT, disponível aos pré-candidatos ao executivo municipal pelo partido, em todo o país, é fundamental.