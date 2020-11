Cida Diogo destacou fortalecimento do PT e união com o PV

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 13:02 horas

Volta Redonda – A candidata a prefeita Cida Diogo (PT) e a vice, Nena Düppré (PV), votaram pela manhã deste domingo, dia 15, no Colégio Estadual Roosevelt, no Conforto, e na Cooperativa Educacional Jacobina, na Vila Mury, respectivamente.

Cida Diogo avaliou que a campanha foi muito propositiva. Tanto que segundo ela, vários candidatos citaram propostas suas em diversas ocasiões, como a Fundação Municipal de Saúde, Moeda Social, Empresa Pública de Transporte, Hospital Materno Infantil e 100% de vagas em Creche e em tempo integral.

“A campanha teve um saldo muito positivo que significou a reconstrução do PT e recolocou o nosso partido como protagonista no cenário político de Volta Redonda. Fui às ruas apresentar nosso plano de governo e fui muito bem recebida pela população. Esta é a única chapa composta só por mulheres e isso cativou tanto o eleitorado feminino quanto o masculino.

A petista votou acompanhada do marido, Ernesto Braga, e disse que irá passar pelos locais de votação ao longo do dia e acompanhar a apuração em casa com a família. E acredita que os eleitores vão votar conscientes e com responsabilidade em quem é Ficha Limpa.

“Essa aliança com o PV foi muito importante, pois é a aproximação de dois partidos que defendem a construção de uma Volta Redonda mais democrático, menos desigual, sustentável, inclusiva e que seja liderança do desenvolvimento regional”, considerou.