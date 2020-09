Cida Diogo é confirmada pré-candidata a prefeita de Volta Redonda pelo PT

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 16:09 horas

Volta Redonda – Nesta segunda-feira (14), durante convenção do Partido dos Trabalhadores, Cida Diogo foi homologada, por unanimidade, como candidata à prefeitura de Volta Redonda. A reunião aconteceu através de plataforma virtual e na ocasião também foi aprovada a coligação “A Esperança de Volta”. A chapa é composta com a candidata a vice Nena Duppre, que já foi homologada na convenção do Partido Verde. Também foram oficializados os nomes dos candidatos e candidatas à Câmara Municipal.

O ato contou com exibição de vídeos de apoio da deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. A candidata Cida Diogo celebrou o momento e reforçou tanto a composição da chapa totalmente feminina, quanto o histórico de desenvolvimento social da população quando é governada pelo Partido dos Trabalhadores. Fato que, segundo ela, é motivo de incômodo para as elites.

“Crescer significa incomodar as elites. E Volta Redonda precisa ter sua capacidade recuperada. Somos a única chapa totalmente feminina e temos coragem e disposição de trabalhar para enfrentar os desafios. Junto com a Nena, estamos discutindo e recebendo propostas para a cidade que de fato queremos, visando um futuro melhor para as gerações, com um legado para toda a população. Estou muito feliz com a definição dessa coligação e com nomes fortes do PT também de candidatos e candidatas para o cargo de vereador e vereadora”, salientou Cida Diogo.

A candidata a vice-prefeita, Nena Duppre, também participou da convenção remota. Ela, que é presidente do Partido Verde, também destacou a satisfação em tornar essa aliança oficial. Nena manifestou seu “orgulho em representar as bandeiras do PV, e feliz com a real possibilidade de cumprir a agenda ambiental. Com foco em tornar Volta Redonda uma cidade de fato sustentável”, destacou.

Cida Diogo avalia que os últimos governos fizeram com que Volta Redonda perdesse seu potencial. E, por isso, constrói essa campanha ao lado da população. Com elaboração de programa de governo participativo, se inspirando em alternativas sociais que deram certo em outros municípios, como a Moeda social, o Bairro-Escola, a Fundação Municipal de Saúde, a Empresa Municipal de Transporte, entre outras propostas. E relembra as medidas que implantou quando foi secretária de Saúde, como a Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID) que foi retirada e precisa retornar, um reconhecimento ao servidor público.