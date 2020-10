Cida Diogo e Nena Düppré caminham por Volta Redonda para identificar prioridades em bairros

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 17:51 horas

Volta Redonda – Cida Diogo (PT) e Nena Düppré (PV), candidatas a prefeita e vice de Volta Redonda, têm colocado em prática, desde já, o discurso sobre a disposição que têm para lutar pela recuperação do município. Com respeito às restrições e medidas preventivas ao coronavírus, Cida e Nena já caminharam por seis localidades do primeiro dia de campanha (27) até a última quarta-feira (30). Além da distribuição de panfletos, a dupla busca entender de perto quais são os problemas reais de cada bairro através dos que têm mais propriedade para falar a respeito: os moradores.

Sempre juntas, elas cumprem agenda na rua em pelo menos dois locais por dia. E mesmo com a diversidade de demandas, problemas na saúde são sempre os mais apontados pela população. No bairro Santa Cruz, por exemplo, onde estiveram com um dos candidatos a vereador da nominata do PT, ouviram relatos da dificuldade em conseguir vagas para consultas e a demora para conseguir marcar cirurgias.

– É um absurdo o que acontece no bairro Santa Cruz, onde tem uma unidade de saúde que deveria atender como Unidade Básica de Saúde da Família ou 24 horas. Mas não funciona nem como uma coisa e nem como outra. Isso é um exemplo do desrespeito à nossa cidade. É um descaso e abandono total – observou Cida Diogo, que é médica, e ainda lembrou que quando foi secretária de Saúde de Volta Redonda recuperou a rede pública municipal e a tornou referência nacional à época.

“Vamos resgatar mais uma vez a rede pública de saúde, que vai voltar a ser referência, e atender todas as necessidades da população”, garantiu a candidata a prefeita pelo PT, que também identificou a necessidade de implantar educação em tempo integral na creche local. Uma demanda apresentada sobretudo pelas mulheres.

Segundo a candidata a vice, Nena, a creche em tem integral será uma prioridade no governo delas, se eleitas, pois entendem a urgência dessa conquista para as mães.

– O fato da nossa chapa ser totalmente feminina tem sido muito bem aceito pelas mulheres, porque elas sabem que assim essas pautas serão tratadas com muito mais atenção. Essa representatividade é importante. Está mais do que na hora da nossa cidade receber o cuidado das mulheres. A receptividade como um todo tem sido muito boa e vamos seguir essa campanha assim, nas ruas, levando nossas propostas que vão melhorar a vida da população – afirmou Nena Düppré.

No início desta primeira semana de campanha, as candidatas já estiveram também na Vila Santa Cecília, Eucaliptal, na Praça da Prefeitura, no bairro Aterrado, Verde Vale, onde foram com outro candidato a vereador da nominata do PT, e no Retiro.