Cida Diogo fala de projetos para a educação

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 17:10 horas

Candidata a prefeita de Volta Redonda pelo PT fez homenagem aos professores pelas redes sociais

Volta Redonda – Cida Diogo (PT), candidata a prefeita de Volta Redonda, afirmou que em seu governo vai trabalhar pela melhoria da qualidade da educação do município. Com referência à Fevre (Fundação de Educação de Volta Redonda), na última quinta-feira (15), Dia do Professor, a candidata destacou a necessidade de retomar projetos e investir na valorização e garantia de direitos dos profissionais da área.

“A gente tem hoje uma preocupação muito grande com a Fevre. Fui aluna da época em que tinha oficinas, cursos técnicos e precisamos retomar. Essa fundação tem condições de ter autonomia, de ser valorizada, e com isso prestar serviço de educação profissionalizante e formação dos nossos jovens de forma exemplar. Por isso, a coligação A Esperança de Volta quer valorizar e garantir com que a Fevre possa cada vez mais cumprir seu papel na nossa cidade”, ressaltou Cida Diogo.

Bairro-Escola

No plano de governo, entre as propostas destinadas à Educação, a candidata do PT destaca o Bairro-Escola. A exemplo do município de Nova Iguaçu, quando foi governada pelo PT, o projeto tornará a escola o ponto central das ações da prefeitura naquele território e em seu entorno. O Projeto Político Pedagógico (PPP) será descentralizado, com ênfase na implantação do Ensino Integral, focado no estímulo ao desenvolvimento da racionalidade cognitiva e crítica dos alunos, na prática coletiva e ética de convivência, e utilizando o esporte, a arte e a cultura como instrumentos fundamentais para se alcançar tais objetivos.

Além disso, a candidata propõe melhoria das instalações das unidades escolares, com maior qualificação da equipe de servidores e melhores condições de trabalho. Segundo ela, em seu governo será implantado o Horário Integral de forma gradativa e através de parcerias com organizações sociais e empresas. “Todas as obras e melhorias no entorno das escolas serão definidas em conjunto com a comissão escolar e amplo envolvimento dos servidores públicos, alunos, familiares e moradores daquele território”, explica.

A candidata a prefeita segue em campanha pelas ruas com Nena Düppré (PV), candidata a vice. Elas cumprem agenda pelos bairros com entrega de panfletos, apresentação de propostas do plano de governo e ouvindo as demandas da população. Em todas as localidades, a saúde é sempre alvo de reclamações. Essa é outra área que Cida Diogo apresenta soluções para recuperar o município, como a criação da Fundação Municipal de Saúde para acabar com as Organizações Sociais (OSs).