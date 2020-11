Cida Diogo fala sobre mortes de metalúrgicos em post em rede social

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 19:14 horas

Volta Redonda – A candidata a prefeita pelo PT, Cida Diogo, fez publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, dia 9 de novembro, em homenagem aos metalúrgicos William, Walmir e Barroso, que morreram na greve da CSN em 1988, em defesa dos direitos da categoria. A petista destacou que os nomes dos operários não podem ser esquecidos e que a memória deles deve ser honrada com trabalho por uma cidade mais justa para todos e todas.

“Só quem foi forjado na luta do trabalhador, como eu e milhares de militantes em Volta Redonda, sabe o que é sentir a mão pesada da ditadura, ameaçando a liberdade e a dignidade que só a democracia proporciona”, ressaltou no post. E completou ainda reforçando que a greve de 88 foi um marco para a cidade e que é preciso garantir uma candidatura que valorize essa história e defenda os direitos do trabalhador.

Em outro vídeo, publicado no domingo, dia 8, Cida Diogo lembrou que “Volta Redonda foi erguida pela força do trabalhador. É preciso respeitar o suor e o sangue derramado por aqueles que deram a vida por uma cidade mais justa, digna e humana”, salientou.

Com essa homenagem, a prefeitável afirma ao eleitorado que seu governo irá valorizar os servidores públicos, com projetos para os jovens e garante que enfrentará a desigualdade com propostas direcionadas a atender as demandas da população, como se baseia a coligação A Esperança de Volta, com Nena Düppré (PV) candidata a vice-prefeita.