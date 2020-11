Cida Diogo promove live com presidente do Clube Palmares

Matéria publicada em 20 de novembro de 2020, 18:00 horas

Volta Redonda – Cida Diogo fará uma live com Mister, presidente do Clube Palmares de Volta Redonda, nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra. A transmissão ao vivo começará às 19h, no Facebook, com o tema “Vidas negras importam”.

– Sou autora da lei que instituiu o feriado do dia 20 de novembro no estado, em referência ao aniversário da morte de Zumbi dos Palmares e Dia da Consciência Negra, uma referência no enfrentamento do racismo no país – destacou a ex-deputada.