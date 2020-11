Cida Diogo quer levar Volta Redonda à liderança regional

Matéria publicada em 14 de novembro de 2020, 14:47 horas

Volta Redonda – Com agenda de campanha intensa nesta reta final, Cida Diogo (PT) e Nena Düppré (PV), candidatas a prefeita e vice, respectivamente, fizeram panfletagem em frente à CSN e carreata pela Vila Santa Cecília, Conforto, Siderlândia, Belmonte e Padre Jósimo na última sexta-feira, dia 13. Neste sábado, dia 14, a campanha se encerra com carreatas por centros comerciais e outros bairros de Volta Redonda.

Ao falar com a população, Cida Diogo destaca as principais propostas do plano de governo da coligação “A Esperança de Volta”, que inclui medidas para tornar Volta Redonda de fato uma liderança regional. Entre elas, está o fortalecimento e dinamização dos Consórcios Intermunicipais de diversas áreas, a exemplo do Consórcio de Saúde do Médio Paraíba.

“Volta Redonda, como a cidade mais populosa e estruturada da região, deve assumir o papel protagonista e de liderança junto aos municípios, a fim de desenvolver projetos de desenvolvimento econômico e social que beneficie todo o Médio Paraíba. Precisamos fazer o estímulo e articulação para a criação de novas ações consorciadas, como na questão da reciclagem de resíduos sólidos”, explicou a candidata a prefeita.

Rio Paraíba do Sul

Neste eixo de integração regional, Cida Diogo afirma que dará apoio e incentivo ao trabalho do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (CEIVAP), em conjunto com as outras cidades, para projetos de produção de água e recuperação dos afluentes da bacia hidrográfica.

Rota Vertente Norte e Vale Orgânico

A coligação também apresenta a proposta de implantação de uma nova via na margem esquerda do Rio Paraíba, no vale do Rio Preto, objetivando gerar uma nova dinâmica econômica e cultural nesta região que abriga um imenso potencial turístico. Além disso, investirá no desenvolvimento e fortalecimento de atividade econômica de produção de alimentos orgânicos, apostando na tradição agrária da região, e fortalecimento cultural de todo o Vale do Paraíba.

Eco Parque Tecnológico

A fim de criar um polo de empresas ou startups voltadas à pesquisa, Cida Diogo propõe a criação de um Eco Parque Tecnológico. O mesmo será focado no desenvolvimento de ponta ligadas principalmente à tecnologia ambiental, energias renováveis e produção orgânica de alimentos.

Transporte

“Faremos a implementação de melhorias no transporte intrarregional, considerando a grande movimentação de cargas e pessoas entre as cidades da região. Uma das ações será a retomada do projeto para implantação de um trem regional de passageiros ligando Barra do Piraí à Itatiaia”, detalhou.

Serão feitos também estudos para a criação de um Consórcio de Transporte Público Regional, considerando a conturbação existente entre os municípios da região e o deslocamento por linhas municipais disputando espaço e gestão com linhas intermunicipais.