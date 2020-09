Cidadania confirma pré-candidatura de Evandro Glória à Prefeitura de Volta Redonda

Matéria publicada em 9 de setembro de 2020, 14:01 horas

Empresário defende desburocratização da máquina pública e reforma administrativa

Volta Redonda– O empresário e contador Evandro Glória, de 57 anos, foi confirmado como pré-candidato a prefeito de Volta Redonda pelo Cidadania. O anúncio oficial aconteceu na noite de terça-feira, dia 08, na convenção do diretório municipal do partido, realizada em um salão de convenções da cidade. Glória terá o professor e também empresário Alex Bosco como vice na chapa do partido. Bosco além de lecionar é capelão, psicopedagogo e atual diretor administrativo do Voltaço.

– Em um momento de pandemia e crise econômica a nossa cidade precisa de uma administração competente, austera e transparente com as contas públicas. Vamos desburocratizar os serviços públicos e priorizar a reforma administrativa. Chegou a hora de contribuir com meu trabalho e experiência para colocar Volta Redonda de novo no caminho do desenvolvimento e da geração de empregos – afirmou Glória.

Ainda segundo Evandro Glória, sua pré-candidatura surge no momento em que a cidade precisa renovar o quadro político com nomes que tenham experiência em administração.

– Não dá mais para apostar em aventureiros na política. Temos plano de governo e temos propostas para apresentar. Nossa pré-campanha está priorizando o debate de ideias nas redes sociais, ouvindo a opinião e o anseio dos moradores. Também vamos participar de todas as entrevistas e debates na imprensa, de preferência online, pois estamos respeitando o momento de pandemia e evitando aglomerações – disse Evandro Glória.

O presidente da executiva Municipal do Cidadania, Leonardo Vidal, disse que a escolha é para dar ao voltarredondense uma opção de renovação, mas com nomes que tenham experiência em gestão.

– Precisamos de pessoas experientes e com histórico de realizações na área administrativa e econômica. Queremos uma cidade que seja modelo em saúde, educação, mobilidade urbana, segurança e saneamento básico. Uma cidade que olhe para o futuro e invista em tecnologia e inovação. A escolha de Evandro Glória vai de encontro com nossas ideias de gestão pública com eficiência e transparência – disse Leonardo Vidal.

PERFIL

Evandro Glória, 57 anos, é voltarredondense, empresário e contador. É o diretor executivo da Contabilidade e Recursos Humanos Glória, presidiu o Fórum das Entidades Empresariais de Volta Redonda e é atual Diretor de Desenvolvimento Econômico e Tributário do CDL, além de participar diversas atividades e projetos sociais e empresariais na região.

Alex Bosco tem 50 anos e também é natural da Cidade do Aço. É professor, capelão e psicopedagogo. Ele é o atual diretor administrativo do Volta Redonda Futebol Clube, time do qual também é conselheiro benemérito e chefe da Boscotaço, torcida criada pelo seu pai, o grande torcedor e colaborador do Voltaço, João Bosco. Alex Bosco também é empresário com negócios estabelecidos na cidade, mestre em Educação da Saúde e do Meio Ambiente, além de fotógrafo profissional e especialista em instrumentação matemática.