Circuito Leiteiro de Barra Mansa entrará para o Calendário Oficial do Estado

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 11:10 horas

A mudança acontece graças a uma Indicação Legislativa do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, que recebeu parecer favorável do Poder Executivo

Barra Mansa – Com o objetivo de incentivar cada vez mais os investimentos no município, o Circuito Leiteiro de Barra Mansa vai entrar para o Calendário Oficial do estado do Rio de janeiro. A mudança acontece graças a uma Indicação Legislativa do deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, que recebeu parecer favorável do Poder Executivo.

“A produção de leite e corte bovino têm papel fundamental no fortalecimento da economia do interior do estado, em função do grande número de agroindústrias, organizações de produtores e sindicados. Vale ressaltar que a produção leiteira é predominantemente realizada por agricultores familiares. Agradeço ao governador Cláudio Castro por atender à nossa Indicação Legislativa”, destacou Marcelo Cabeleireiro.

Na opinião do deputado estadual, a proposta deixou claro que a tradição do Circuito Leiteiro traz um impacto positivo significativo para outras cidades além de Barra Mansa, como Resende, Valença, e Campos dos Goytacazes. Os quatro municípios são os maiores produtores de leite do estado. Em seguida vem Paraíba do Sul, Vassouras, Cordeiro, Macuco, Barra do Piraí, Itaperuna, Macaé, Cantagalo, Rio Claro, São Fidélis, Cambuci, São Francisco de Itabapoana e Santo Antônio de Pádua.

Segundo dados da última pesquisa da EMATER (Empresa de Assistência Técnica Extensão Rural), a cadeia produtiva do Rio de Janeiro envolve mais de 1500 produtores e gerou cerca R$ 545 milhões para economia fluminense, em 2017.

O deputado ressaltou que exposições e circuitos leiteiros estimulam o turismo local e mantém viva a tradição rural. No caso do Torneio de Barra Mansa, os pecuaristas participam de eventos que visam potencializar e premiar a produção leiteira. “Além disso, o intercâmbio da experiência entre os produtores e a melhoria do padrão genético do gado, têm se mostrado de máxima eficiência, considerando que o município supera a média nacional de produtividade por animal”, lembrou.