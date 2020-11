Ciro Gomes declara apoio a Alex Martins

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 14:32 horas

Volta Redonda – O vice-presidente nacional do PDT (Partido Democrático Trabalhista), ex-governador do Ceará e ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes declarou, neste fim de semana, seu apoio a Alex Martins, candidato a prefeito de Volta Redonda Alex Martins pelo PSB.

– O meu partido, o PDT, decidiu apoiar o advogado, mestre em Direitos Sociais e ex-presidente da OAB-VR Alex Martins. A vice-prefeita é a nossa querida Jussara Ferreira, que é da minha sigla partidária. A proposta de governo dessa aliança, que reúne também a REDE, está pautada no respeito e no diálogo. Alex Martins tem minha admiração e apoio. Por isso, no próximo domingo, eu peço a população de Volta Redonda esse voto de confiança – declarou Ciro Gomes.

Reta final

A Coligação Pra Fazer Volta Redonda Melhor tirou como estratégia nesta reta final de campanha, intensificar as ações da agenda eleitoral. Com fôlego intenso as atividades integram reuniões com lideranças comunitárias, religiosas e políticas, encontros familiares, carreatas da onda 40 e panfletagem em diversos pontos da cidade.

Na manhã desta segunda-feira (09), Alex Martins e Jussara Ferreira realizaram panfletagem nas imediações da entrada da CSN, no bairro Retiro. Na parte da tarde houve reuniões com diversas. O início da noite foi reservado para participação em live promovida por um jornal da região.

Na terça-feira, Alex Martins participa de debate entre 8:30 e 11 horas, na Rádio Vibe FM, com apresentação do comunicador Peninha.