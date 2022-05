CittaMobi Acessibilidade visa pessoas com deficiência

Matéria publicada em 10 de maio de 2022, 16:57 horas

Também está disponibilizado um canal de atendimento via WhatsApp para os usuários do transporte público municipal

Volta Redonda – A prefeitura de Volta Redonda lançou na manhã desta terça-feira, 10, o aplicativo Cittamobi Acessibilidade, no gabinete do prefeito Antônio Francisco Neto. A nova versão atualizada do software tem como objetivo promover a inclusão da pessoa com deficiência no transporte público municipal. Através dos novos recursos do aplicativo, o usuário poderá saber o horário dos ônibus e acompanhar o percurso dos coletivos, em tempo real, através de um assistente de voz, que já está em teste.

Pelo Cittamobi Acessibilidade, os deficientes visuais terão vários itens para acessar, como pontos próximos, seus locais e obstáculos, radar e consultar as linhas de ônibus. Segundo o secretário municipal da Pessoa com Deficiência, pastor Washington Uchoa, a atualização do aplicativo era um pedido das pessoas com deficiência desde a implantação da pasta.

“Essa novidade vai facilitar a vida deles e muito, pois terão uma ferramenta para auxiliar em seus deslocamentos de ônibus. Este é o nosso compromisso para tornar o transporte público mais inclusivo”, afirmou Uchoa.

O deficiente visual Raoni Campbel de Oliveira destaca a importância da implementação do aplicativo.

“Agora será possível saber onde estamos, qual ônibus estará passando, os horários de cada um deles, além de poder usar o aplicativo como GPS. Isso significa que teremos um grande avanço para a nossa vida”, disse Raoni.

O lançamento do aplicativo contou com a presença de deficientes visuais, principalmente os que reivindicaram o benefício, além do desenvolvedor do App Acessibilidade, Luiz Eduardo Porto, do prefeito Antônio Francisco Neto, do assessor especial Deley de Oliveira, dos secretários municipais de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, e da Pessoa com Deficiência, pastor Washington Uchoa, e da diretora da Escola Municipal Especializada Doutor Hilton Rocha, Vera Lúcia Ferreira Cruz.

Durante o evento, o prefeito Antonio Francisco Neto anunciou que o município vai ganhar mais três sinais sonoros, que ficarão nos bairros Vila Santa Cecilia, Jardim Belvedere e Casa de Pedra. Outros cinco deverão ser implantados em breve.

“Queremos avançar cada vez mais na acessibilidade. Vamos dar uma atenção especial em todas as questões das pessoas com deficiência. A Escola Municipal Especializada Doutor Hilton Rocha, por exemplo, passará por uma reforma geral, tornando-se uma instituição mais moderna e que servirá de modelo para outras cidades”, disse Neto.

Usuários de ônibus de Volta Redonda ganharão canal de atendimento via WhatsApp

Em paralelo ao novo aplicativo, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), as empresas operadoras de ônibus da cidade e o Sindicato das Empresas de Transporte (Sindpass) vão oferecer outras facilidades para os usuários do Sistema de Transporte Público de Passageiros de Volta Redonda (STTP). Os passageiros poderão acompanhar horários dos ônibus e fazer sugestões, elogios e reclamações através de um canal de atendimento via WhatsApp (24 99295-8558). O objetivo é atender as demandas de quem utiliza o transporte público, com respostas em até 72 horas.

Para facilitar o acesso ao aplicativo, o Sistema de Transporte vai disponibilizar cartazes nos pontos e dentro dos coletivos contendo QR Codes. Bastará apontar a câmera do celular para o código e o usuário será levado direto ao bate-papo do WhatsApp. Publicações nas redes sociais da prefeitura e dos órgãos envolvidos também levarão o passageiro direto ao canal de comunicação.

Ao abrir o aplicativo, o usuário encontrará três itens correspondentes à sua solicitação, como explicou o secretário da STMU, Paulo Barenco.

“Ao digitar o número 1, o passageiro terá informações sobre horários dos ônibus, e será encaminhando para o site www.voltaredonda.rj.gov.br ou para o aplicativo Cittamobi, para acompanhar o percurso dos ônibus em tempo real, observando em que local o veículo está ou quando saíra do ponto. Já nos dois itens seguintes, 2 e 3, os usuários poderão fazer sugestões, elogios e reclamações. Com relação às queixas, é importante que todos os dados da ocorrência sejam preenchidos. Assim, vamos conseguir agilizar o atendimento e dar uma resposta mais rápida e segura ao passageiro”, disse Barenco.

As mensagens serão recebidas por um atendente que ficará encarregado de colher a resposta, após encaminhamento da reclamação à empresa, e retorno da devida demanda. A mensagem com a resposta, em seguida, será encaminhada ao usuário dentro do prazo estabelecido no projeto. As reclamações recebidas dos usuários serão colocadas em planilhas, e encaminhadas por e-mail, tanto para a STMU quanto para os responsáveis da empresa de ônibus. Outra opção para contatar o Sistema de Transporte é através do e-mail da ouvidoria: [email protected]

A STMU também quer aumentar o número de pessoas que utilizam o aplicativo Cittamobi – ferramenta que acompanha os horários dos ônibus municipais em tempo real.

“Ali, o usuário encontra a exata localização dos veículos e consegue uma estimativa da hora que o ônibus chegará na parada. Assim, com mais agilidade, a pessoa saberá em que horário o ônibus vai passar ou se o ônibus já está no trajeto”, acrescentou o secretário.