Cláudio Castro anuncia obras e entrega viaturas em Barra do Piraí nesta quarta

Barra do Piraí – O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, cumpre agenda na cidade de Barra do Piraí e junto com a prefeita Katia Miki, entrega, nesta quarta-feira (30), 22 novas viaturas da Polícia Militar e assinará a execução de um pacote de obras públicas.

“Durante os sete meses do nosso governo, o governador Cláudio Castro tem se mostrado um enorme parceiro do município. Foram várias as conquistas que obtivemos com o apoio do Estado neste ano e, olhando em retrospecto, vejo que estamos no caminho certo da mudança”, disse a prefeita Katia Miki.

O pacote de obras que será assinado envolve serviços de revestimento asfáltico, drenagem, construção de galerias de águas pluviais, urbanização e ciclofaixas. Segundo a Secretaria Municipal de Obras Públicas, as melhorias irão atender os bairros Chalet, Asa Branca, o Centro, o bairro Fátima, na Califórnia, e o distrito de Ipiabas. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas sejam beneficiadas.

Reconhecido por seus investimentos em segurança e infraestrutura, Cláudio Castro reforça, ao trazer esses incentivos a Barra do Piraí, o que a prefeita sempre ressaltou sobre a parceria entre as esferas municipal e estadual.

Essa será apenas a segunda visita de Cláudio Castro a Barra do Piraí como governador. Uma das propostas da atual prefeita durante a campanha eleitoral foi justamente aumentar o canal de diálogo para que o município volte a ser valorizado pelos gestores estaduais.

“Desde a campanha, temos ressaltado que trazer o governador ao município é essencial para fortalecer os laços e construir uma cidade mais funcional, próspera e desenvolvida. A última gestão não mantinha relacionamentos importantes, o que deixava Barra do Piraí sempre para trás”, afirmou Katia.

Na ocasião, prefeita e governador se encontrarão com a população na Praça Nilo Peçanha, às 16h30, para as entregas e anúncios oficiais.

A prefeita demonstrou otimismo com o futuro de Barra do Piraí, afirmando que, com a parceria do estado, sua gestão fará ainda mais do que prometeu.

“Com essa grande ajuda do estado, na pessoa do governador Cláudio Castro, não apenas faremos Barra do Piraí voltar a ser próspera como outrora, mas também a desenvolver-se como nunca antes visto em sua história. Confiem em nossa gestão!”, concluiu a chefe do Executivo.