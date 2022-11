Cláudio Castro debate políticas públicas na Oxford University - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de novembro de 2022, 11:34 horas

Durante três dias, o governador discutirá os desafios em áreas como educação e economia com acadêmicos e lideranças públicas de diversos países

Oxford, Inglaterra – O governador Cláudio Castro participou, nesta quinta-feira (24/11), da abertura do “Encontro de Lideranças: o Brasil e os brasileiros em seu máximo potencial”, na Escola de Governo Blavatnik, da Universidade de Oxford, na Inglaterra. Até o próximo sábado (26/11), governadores brasileiros e especialistas em políticas públicas irão discutir projetos e desafios de áreas como educação, economia e desenvolvimento social, além do combate à fome e à corrupção. O evento é organizado pela Fundação Lemman.

– Essa é uma experiência única, uma oportunidade para debater temas essenciais. No Rio, temos investido em programas que garantem melhores condições de vida para a população. Apenas o PactoRJ, maior pacote de investimentos da história do estado, conta com até R$ 17 bilhões para desenvolver mais de 600 ações, como modernização de escolas, inauguração de Restaurantes do Povo, servindo refeições a R$ 1, e construção de moradias dignas. Participar do encontro vai auxiliar muito na formação de novas políticas públicas. É uma união de esforços em prol da sociedade. Tenho certeza que voltaremos para o Rio com novas ideias – destacou o governador.

Aberto pelo vice-presidente eleito do Brasil, Geraldo Alckmin, por videoconferência, pelo presidente do Conselho da Fundação Lemann, Jorge Paulo Lemann, e pela reitora da Escola Blavatnik, Ngaire Woods, o encontro irá debater ações que contribuam para o crescimento do potencial do Brasil e de seus estados. No primeiro dia de evento, foram apresentados os objetivos dos fóruns, que reúnem também representantes da sociedade civil.

A programação está sendo conduzida a partir das metodologias da Universidade de Oxford, onde funciona um dos programas de pesquisa internacionais apoiados pela Fundação Lemann. Segundo o diretor-executivo da instituição, Denis Mizne, uma das missões é apoiar talentos, lideranças e organizações que trabalham pela transformação social, para ajudar a construir um país mais justo, inclusivo e avançado.

– A Blavatnik School of Government é um importante centro de excelência em pesquisas sobre gestão pública, inclusive contando com pesquisadores que se dedicam a estudar o Brasil. Por isso, esperamos que seja um momento importante de diálogo. Ao reunirmos implementadores de políticas públicas do mundo todo, que são referência nas áreas em que atuam, estamos mais próximos da construção de um Brasil justo e avançado – explicou o diretor-executivo da Fundação Lemann.

Fóruns de discussão começam na sexta

Nesta sexta-feira (25/11), o governador participa da mesa “O que significa trabalhar para que os brasileiros atinjam o seu máximo potencial?”, com os temas educação, diversidade e liderança, destacando o novo cenário deixado pela pandemia da Covid-19. Entre os participantes estão representantes do Banco Mundial, do Ministério das Comunicações e Informação de Singapura, além de professores da Universidade de Oxford.

No último dia do evento, no sábado (26/11), o tema será “O processo de fazer a mudança acontecer”, com ênfase na colaboração e formação de coalizões. Serão debatidas ações de combate à fome e à corrupção. A mesa contará com a participação de representantes da Organização Mundial da Saúde e das Nações Unidas.