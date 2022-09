Claudio Castro faz visita de campanha a Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de setembro de 2022, 19:48 horas

Volta Redonda – O governador Cláudio Castro fez uma visita a Volta Redonda nesta terça-feira (13) na qualidade de candidato à reeleição. Ele participou de uma caminhada na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e participou de um evento na Comunidade Evangélica Projeto Vida.

Durante a caminhada, Castro recebeu apoio de lideranças políticas locais. Ele destacou que a região sempre recebeu dele “um olhar muito atento” e mencionou que “prova disso são os investimentos que estão sendo feitos”. Castro afirmou que ainda há muito a fazer, e por isso disputa a reeleição, aproveitando para elogiar o prefeito Antônio Francisco Neto:

– Tenho um apreço muito grande por Neto, que é uma referência na política para mim – disse ele.

O prefeito Neto, por sua vez, disse que a cidade vai agradecer com votos a atenção dada pelo governador:

– Para Volta Redonda, foi sempre um prazer receber o governador para visitas institucionais, anunciando obras, melhorias na saúde e na infraestrutura da cidade. Foi em pouco tempo o governador que mais destinou recursos para VR de uma só vez. Agora, estamos recebendo o governador em evento de campanha como forma de gratidão, e estamos felizes de ver que a população está com o Cláudio – declarou o prefeito.

O candidato a deputado estadual e ex-secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, lembrou a Cláudio Castro sobre o repasse de verbas para asfaltamento:

– Aproveitamos a visita do governador Cláudio Castro para agradecer por todos os investimentos que fez em nossa cidade e também para pedir que agilize a liberação de R$ 70 milhões que serão utilizados em asfaltamento. O governador já se comprometeu a liberar o dinheiro – informou.

O candidato a deputado federal Deley de Oliveira destacou um projeto criado por ele e que será concretizado em Volta Redonda, com apoio do governo estadual:

– A gente tem muitos projetos para tocar em parceria com o governo do Estado do Rio. Um deles, idealizado por mim, é o Retiro dos Atletas, que será referência em todo o país e em breve será realidade em Volta Redonda – afirmou.

O deputado federal e candidato à reeleição Delegado Antonio Furtado, acompanhou o governador Cláudio Castro na caminhada. O parlamentar afirmou que Castro vem cumprindo fielmente o seu compromisso de cuidar e promover investimentos no interior do estado.

– Ao contrário de outros governos, a região Sul Fluminense não foi esquecida. Ele adotou uma gestão arrojada em prol do desenvolvimento, o que fez toda a diferença. Mesmo enfrentando um momento adverso e tendo que vencer os impactos gerados pela pandemia, não tem medido esforços para recolocar o estado nos trilhos. Acompanho as ações do governo e, o que pode ser notado, é a busca por um desenvolvimento integral – concluiu.