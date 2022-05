Claudio Castro inaugura obras em Paraty

Matéria publicada em 23 de maio de 2022, 18:14 horas

Governador entregou dois postos do Detran, uma Casa do Trabalhador e a primeira fase do trecho urbano da Paraty-Cunha

Paraty – O governador Cláudio Castro entregou importantes equipamentos para a população, neste sábado (21/05), em Paraty, no Sul Fluminense. Dois postos do Detran foram inaugurados, sendo um deles o primeiro de vistoria do município, com capacidade para 150 veículos por dia, e o outro que substitui a unidade que funcionava no Centro Histórico da cidade, oferecendo um espaço mais amplo, moderno e acessível, localizado no Terminal Rodoviário.

O governador ainda inaugurou uma Casa do Trabalhador, uma Agência de Desenvolvimento Regional e entregou a primeira fase do trecho do perímetro urbano da Rodovia Paraty-Cunha. As obras em sua totalidade compreendem um trecho de 11,5 km e contam com mais de R$ 70 milhões em investimentos.

– Hoje celebramos a solução de demandas antigas da população de Paraty. Os fluminenses que vivem afastados da capital precisam de autonomia e suporte para terem acesso a serviços essenciais e que facilitam o dia a dia, sem precisarem se locomover para outros municípios. E assim seguiremos, com um olhar especial e sem distinção para o nosso interior – ressaltou o governador Cláudio Castro.

O posto de vistoria do Detran na cidade era uma antiga reivindicação dos moradores, que tinham que se deslocar até Angra dos Reis, a quase 100 quilômetros de distância, para fazer serviços que exigem vistoria nos veículos. A nova unidade está instalada em um imóvel cedido pela prefeitura, no bairro do Condado, e vai contar com duas linhas de vistoria, com capacidade para receber veículos de grande porte, como caminhões e ônibus.

Já a unidade que funcionava no Centro Histórico agora está em um novo endereço: o Terminal Rodoviário, no Parque Imperial – local estratégico, devido à centralidade e grande circulação de pessoas. No espaço, os moradores têm acesso a serviços de habilitação e identificação civil, além de uma unidade do Serviço Auxiliar de Trânsito (SAT).

– O morador de Paraty não precisa mais de trâmites desnecessários para resolver questões simples com o Detran. A mudança do espaço físico da unidade que existia e o novo posto inaugurado melhoram significativamente a comodidade do usuário e a acessibilidade oferecida – completou o governador.

Moradores ganham Casa do Trabalhador e Agência do Resolve RJ

Com o objetivo de ampliar a oferta de políticas de trabalho, emprego e geração de renda no município, o governador Cláudio Castro inaugurou uma Casa do Trabalhador, no bairro Patitiba. A unidade conta com 16 funcionários e busca beneficiar cidadãos com apoio, orientação, informação, capacitação, qualificação, intermediação de mão de obra e encaminhamento para diferentes atividades.

A inauguração de uma Agência de Desenvolvimento Regional – Resolve RJ completou o pacote de medidas para o desenvolvimento econômico sustentável de Paraty. A unidade é a 4ª inaugurada desde o início do ano, e a ideia é que a agência funcione como um Poupatempo do empreendedor, resolvendo todas as questões relacionadas a negócios e abertura de novas empresas.

Investimento na estrada Paraty-Cunha e obras em diferentes localidades

Durante as agendas na cidade, Castro visitou as obras da estrada Paraty-Cunha, que contam com um investimento de mais de R$ 70 milhões do governo estadual e compreendem um trecho de 11,5 km. Além disso, entregou a primeira fase do trecho do perímetro urbano da rodovia, entre o trevo da cidade e o bairro Ponte Branca. As intervenções no local estão sendo realizadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) na RJ-165, no trecho BR-101, aos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina. As ações abrangem atividades de restauração, melhorias e construção de ciclovia.

Mais obras estão à vista. Castro aproveitou a oportunidade para assinar termos de cooperação técnica com o município para diferentes iniciativas como: construção de um Parque Esportivo na Ilha das Cobras; Pavimentação da Prainha de Mambucaba; Reforma da Ponte do Condado/ Portão de Ferro e construção das pontes do Jabaquara, Novo Horizonte e Paraty Mirim, entre outras ações, que vão contar com mais de R$ 30 milhões em investimentos.

Famílias recebem cartões do Programa Recomeçar

Famílias de baixa renda atingidas por enchentes, deslizamentos, desabamentos e incêndios, ganharam um importante reforço no orçamento. O governador entregou cartões do Programa Recomeçar, iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que vai beneficiar 100 famílias neste primeiro momento. O benefício é oferecido na forma de um cartão de débito no valor de R$ 3 mil. Paraty é o quarto município a ser contemplado com o programa.

– Recomeçar diante de dificuldades é uma tarefa árdua. Estamos aqui para ajudar essas pessoas a se reerguerem diante das adversidades, para que possam escrever uma nova história. Com o cartão, podem comprar novos móveis, eletrodomésticos e materiais de construção – concluiu Castro.

O governador ainda participou na cidade do lançamento da pedra fundamental do início das obras de construção da 1ª Estação de Tratamento de Esgoto de Paraty e assinou uma ordem de serviço simbólica autorizando a construção.