Cláudio Castro nomeia Arthur Carvalho Monteiro para a Secretaria de Trabalho e Renda

Estado do Rio – O governador Cláudio Castro nomeou, nesta quarta-feira (1º), o auditor fiscal licenciado da Receita Federal Arthur Carvalho Monteiro como novo secretário de Estado da Secretaria de Trabalho e Renda (Setrab). Advogado, ele ocupou, entre outras funções, o cargo de Controlador-Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM). Castro fez um agradecimento à Kelly Mattos, que deixou o cargo a pedido.

“Arthur Monteiro assume a pasta com a finalidade de aumentar o balcão de empregos do estado. Arthur possui ampla experiência na gestão pública como deputado estadual e também por já ter desempenhado funções no Município de Duque de Caxias, como secretário de Trabalho e de Fazenda. Aproveito para agradecer à Kelly Mattos pelo comprometimento com a pasta, que desencadeou um novo momento para a empregabilidade do Rio de Janeiro”, afirmou o governador Cláudio Castro.

Arthur Monteiro afirmou que recebeu com satisfação a nomeação. “É um privilégio ser lembrado pelo governador para assumir a Secretaria de Trabalho e Renda. Reforço meu compromisso com o desenvolvimento do estado, a nossa prioridade é a geração de empregos”, declarou o novo secretário.

Sobre Arthur Monteiro

Natural de Duque de Caxias, Arthur Monteiro é formado em direito pela Universidade Sociedade Unificada de Ensino Superior e Cultura – Suesc. É auditor fiscal da Receita Federal do Brasil há 22 anos, tendo exercido também, entre outras funções, o cargo de Controlador-Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM).

Arthur foi eleito deputado estadual do Rio de Janeiro em 2022. Ocupou, anteriormente, a função de Secretário de Fazenda e Secretário de Trabalho, Emprego e Renda no Município de Duque de Caxias. Cidade que o elegeu vereador por dois mandatos. Monteiro é casado e tem duas filhas.