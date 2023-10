Cláudio Castro nomeia novo secretário de Estado de Polícia Civil

Estado do Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) aprovou em regime de urgência, nesta quarta-feira (18), o Projeto de Lei Complementar 15/23, de autoria do Poder Executivo, que modifica a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado do Rio (PCERJ).A medida altera os critérios para nomeação do titular da Secretaria de Estado da Polícia Civil e permitiu ao governador Cláudio Castro nomear, nesta quinta-feira (19), o novo titular da pasta: o delegado Marcus Vinícius Amim Fernandes.

Amim ocupa o lugar deixado por José Renato Torres, nomeado em setembro deste ano. Torres pediu exoneração do cargo na quarta-feira (18), após três semanas à frente da pasta.

A lei

Na prática, a modificação na Lei Orgânica diz que a corporação deverá ser comandada por delegado, indicado pelo chefe do Executivo estadual, que esteja há pelo menos 15 anos na instituição – e não mais especificamente no cargo de delegado, como previa a legislação. O projeto aprovado ainda aumentou, de um ano para dois anos, o período em que o secretário de Estado de Polícia Civil terá direito à escolta policial.

Repercussão

A alteração na Lei Orgânica da Polícia Civil desagradou representantes da categoria, que emitiram uma nota de repúdio. “Infelizmente, a prática corriqueira de interferências políticas diretas na escolha do chefe da Polícia Civil pelos mais diversos agentes externos, se tornou tão banal e escancarada no Estado do Rio de Janeiro que não causa mais sequer surpresa ou perplexidade a sociedade carioca”, diz a nota, assinada pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro (Sindepol-RJ), pelo Sindicato dos Policiais Civis Estado do Rio de Janeiro (Sindpol-RJ) e pela Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro (Adepol-RJ).

O novo secretário

Natural de Niterói, Marcus Amim é formado em Direito, em 2003, pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Está há mais de 20 anos na Polícia Civil, tendo exercido também, entre outras funções, o cargo de delegado titular da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos. Foi também delegado titular da 27ª DP (Vicente de Carvalho).

Por seu trabalho na polícia recebeu, em 2018, a Medalha Tiradentes, concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Em 2021, ganhou a Medalha José Clemente Pereira, da Câmara dos Vereadores de Niterói.

Na Polícia Civil, Amim também ganhou, como reconhecimento pelos bons serviços prestados, a Medalha de Fidelidade, em 2020, a Medalha de Honra, em 2019, e a Medalha de Devotamento, em 2018.