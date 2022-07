Cláudio Castro recebe manifesto de apoio de 85 prefeitos fluminenses

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 18:15 horas

Rio- Oitenta e cinco dos 92 prefeitos fluminenses assinaram um manifesto de apoio à pré-candidatura à reeleição do governador Cláudio Castro. Com 92% dos municípios alinhados com o governo, Castro dá mais um importante passo para continuar o trabalho de reconstrução do Estado do Rio de Janeiro. O documento foi entregue durante evento na Barra da Tijuca, onde o governador, acompanhado do seu pré-candidato a vice-governador Washington Reis, apresentou um balanço das ações realizadas em sua gestão.

– Estou muito emocionado por contar com esse manifesto, mas também sei que a responsabilidade para um governo ainda mais dedicado e trabalhador aumenta. Tudo isso nos motiva a continuar. O manifesto é assinado por prefeitos que têm testemunhado a forma como trabalhamos. É a certeza de que essa política, da união e da coalizão, tem dado certo. Em 22 meses, superamos muitas dificuldades. Hoje, voltamos a investir e estamos recuperando a credibilidade. E isso foi graças à parceria com os municípios – ressaltou Cláudio Castro.

No manifesto, os prefeitos destacaram o diálogo permanente com as prefeituras e como os recursos estaduais destinados para as cidades fluminenses têm garantido o desenvolvimento das regiões.

– O ato de hoje é uma prova de que todos os prefeitos estão com o governador e que o governo Castro está no caminho certo. É um governo com diálogo, transparência e o mais importante: investindo em todas as cidades do interior da mesma forma que repassa recursos para a capital. Esse é o diferencial de Cláudio Castro – disse o prefeito de Miguel Pereira e presidente da Aemerj (Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro), André Português.

Balanço dos 22 meses

Na apresentação, o governador destacou os mais de R$ 700 milhões investidos em Segurança, além dos R$ 620 milhões voltados para a Educação e R$ 690 milhões destinados à construção e à ampliação de unidades de saúde em todo o estado. Castro também está recuperando mais de 880 km de estradas estaduais e lançou o maior programa habitacional da história do estado, o Casa da Gente. Serão 50 mil moradias para os próximos anos, com recursos no valor de R$ 6,5 bilhões.

– Está claro para todos nós que há dois Estados: um antes e outro depois de Cláudio Castro. Nós estamos no caminho certo – afirmou Washington Reis.