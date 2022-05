Cláudio Castro sanciona lei para reforçar processo de busca de menores desaparecidos

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 10:46 horas

Norma atualiza legislação sobre o tema, contemplando também pessoas com deficiência

Rio de Janeiro – Para tornar mais eficaz a busca de jovens menores de 16 anos e pessoas com deficiência desaparecidas, o governador Cláudio Castro sancionou a Lei 9.687/22. Publicada nesta quinta-feira (19/05) no Diário Oficial, a norma atualiza legislação sobre o tema e determina que as autoridades policiais comuniquem imediatamente o desaparecimento aos portos e aeroportos, à Polícia Rodoviária e às companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo todos os dados necessários à identificação do desaparecido.

– Com essa sanção, estamos aprimorando o processo de busca de pessoas com deficiência e de menores de 16 anos. O objetivo da medida é garantir a proteção e localização dessas pessoas o mais rápido possível – declarou Cláudio Castro.