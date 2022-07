Claudio Castro se reúne com lideranças regionais

Matéria publicada em 29 de julho de 2022, 15:22 horas

Volta Redonda – O governador Claudio Castro vem a Volta Redonda nesta segunda-feira (01/08) para se reunir com lideranças da região, no Clube Comercial, às 18h30min. O vereador Rodrigo Furtado é um dos políticos que estão ajudando a convidar os participantes para o encontro.

— Sinto-me na obrigação de aglutinar pessoas que estejam dispostas a ajudar na reeleição do governador, não só pelo sentimento de gratidão pelo que ele tem feito pela região, como também pela qualidade de seu governo, que tem ajudado a devolver ao Estado do Rio o papel de destaque que ele sempre teve no cenário nacional — disse Furtado.

Vistoria na CSN

O vereador Rodrigo Furtado acompanhou durante a manhã desta sexta, 29, perícia no interior da usina. O parlamentar ficou assustado com as condições em que trabalham os contratados.

— Situação de insalubridade. Se a cidade está preta, tomada pelo pó, imagina lá dentro. É visível o abandono da CSN. Ela não se modernizou, não se adequou às exigências do mercado sustentável, questões que foram inclusive acertadas na ECO 92 — contou o vereador, se referindo à conferência de meio ambiente promovida em 1992, sediada no Rio de Janeiro e que traçou metas para as políticas ambientais.

Durante a visita, Rodrigo observou também a necessidade de investimentos principalmente no setor de sinterização, que consiste no processo utilizado na siderurgia para aglomeração de misturas de finos de minério de ferro, coque ou carvão, resíduos altamente poluentes que ‘vazam’ pelas chaminés da usina indiscriminadamente, direto para o ar de Volta Redonda.

— Tem que fazer um upgrade lá para que tenha condição de produzir sem jogar o pó preto. Inclusive já existe um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) apontando o que precisa ser feito — salientou, colocando-se à disposição para assumir a presidência de uma comissão especial na Câmara que servirá como meio de pressionar os órgãos competentes e a própria CSN a cumprir as exigências contidas nos acordos com a justiça ambiental.

Rodrigo Furtado se deu conta ainda de que o meio ambiente não é o único negligenciado pela gigante do aço; segundo ele, as condições de trabalho no interior da CSN também assustam e o vereador disse que é urgente uma intervenção do Ministério Público do Trabalho na usina.

— A nossa perícia justamente busca reivindicar para os trabalhadores os adicionais de insalubridade e periculosidade que são suprimidos deles. Vejo a necessidade de ajuizar uma ação e desde já uma intervenção da delegacia do trabalho através do ministério público para que sejam tomadas medidas que garantam a segurança e a saúde do trabalhador. A situação é urgente — conclui.