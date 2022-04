Cláudio Castro se reúne com o presidente de Portugal

Matéria publicada em 18 de abril de 2022, 17:59 horas

Encontro com Marcelo Rebelo aconteceu nesta segunda-feira (18/04), no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa

Lisboa – O governador Cláudio Castro foi recebido, nesta segunda-feira (18/04), pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa. Castro e Rebelo conversaram sobre a relação comercial entre o Estado do Rio e o país europeu. No dia 2 de julho, o presidente e uma comitiva de empresários portugueses visitarão o Rio de Janeiro para conhecer as oportunidades de negócios.

Atualmente, o Estado do Rio de Janeiro é sede de algumas das mais importantes empresas portuguesas, como TAP, Galp Energia, Millennium BCP (maior banco privado de Portugal), Bluepharma, Grupo Pestana, Hotéis Porto Bay e Vila Galé Hotéis. Segundo Castro, o Governo do Rio de Janeiro tem estreitado os laços com Portugal em busca de acordos que beneficiem a população fluminense.

– Tive uma ótima conversa com o presidente de Portugal e o convidei para conferir o novo Estado do Rio de Janeiro, que estamos reconstruindo com a união de esforços dos governos estadual, federal e municipais, além do Legislativo e de instituições privadas parceiras. Organizamos as finanças do governo para criar um ambiente seguro para a ampliação de empreendimentos já existentes e a atração de mais negócios. Hoje, temos de volta a credibilidade e as seguranças jurídica e regulatória – ressaltou.

Portugal foi o 23º maior comprador das exportações brasileiras (US$ 2,6 bilhões) e o 42º maior fornecedor para o Brasil (US$ 847,4 milhões). As exportações fluminenses representam aproximadamente 64% das exportações totais do Brasil para Portugal, com destaque para produtos da cadeia de petróleo. Segundo o governador, a corrente de comércio entre o Estado do Rio e Portugal tem potencial de crescimento, com a expansão dos mercados e a diversificação dos produtos negociados.

– No ano passado, o Rio de Janeiro teve um superávit de US$ 1,6 bilhões (exportações de US$ 1,6 bilhões e importações de US$ 50,3 milhões). Este mês, o PIB do Estado do Rio apresentou um aumento de 4,1%. O nível da atividade econômica fluminense está retomando o patamar acima do período pré-pandemia da Covid-19. Hoje, o Estado do Rio tem R$ 78 bilhões de investimentos privados em andamento, e esperamos aumentar ainda mais essa carteira de recursos até o fim deste ano – afirmou o governador.

Participação em mesa redonda amanhã

Nesta terça-feira (19/04), às 16h (horário de Portugal), o governador participa do Fórum de Integração Brasil-Europa. Na mesa redonda “Saneamento e Economia Circular”, Castro vai discutir os desafios e as conquistas da concessão dos serviços de saneamento ao lado do presidente da Cedae, Leonardo Soares.