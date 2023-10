Cláudio Castro, Tutuca e o prefeito Dr. Ricardo Passos entregam novo prédio do Fundo de Previdência de Piraí

Piraí – Dando sequência às agendas do programa ‘Governo Presente’ no Médio Paraíba, o governador Cláudio Castro, o secretário de Estado de Turismo e deputado estadual, Gustavo Tutuca, e o prefeito de Piraí, Ricardo Passos, inauguraram na noite desta quinta-feira (5) o novo prédio do Fundo de Previdência de Piraí, que recebeu o nome de Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, em homenagem ao prefeito Tutuca, falecido em 6 de outubro de 2022, há exatamente um ano.

“É um momento de muita emoção pra gente. Nossa família tem uma história construída aqui nessa cidade, de muita dedicação, empenho, de muito carinho com a população de Piraí”, declarou Gustavo Tutuca durante a homenagem feita a seu pai.

“É uma satisfação receber aqui o governador Cláudio Castro, junto com o prefeito Ricardo Passos, para entregar duas obras de base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), melhorando a qualidade da saúde mais uma vez em Piraí”, acrescentou o deputado.

“Feliz por inaugurar um prédio que leva o nome do meu pai. Amanhã completará um ano desde que ele faleceu. Agradeço muito esta homenagem, agradeço ao prefeito e a todos os servidores municipais de Piraí”, concluiu.

Fundo de previdência

Fundado em 1992, pelo então prefeito Arthur Tutuca, o Fundo de Previdência atende um total de 2.775 pessoas, sendo 620 aposentados, 170 pensionistas e 1.985 ativos. Ao todo, foram investidos R$ 877.674,22 para as obras de modernização e revitalização do prédio.

No segundo compromisso da noite, o governador Cláudio Castro e representantes do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (Iterj) entregam 278 Termos Administrativos de Reconhecimento de Posse e Moradia para moradores do Morro do Batista no Varjão, além dos bairros Fraternidade e Bela Vista, em Arrozal.

A ação é parte de um esforço conjunto para a regularização fundiária, buscando evitar ocupações irregulares e fornecer títulos legais de propriedade, proporcionando segurança jurídica às famílias, usufruindo de todos os direitos e garantias previstos na legislação.

Durante a visita, Cláudio Castro também anunciou oficialmente a construção da nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no bairro do Varjão. Com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2024, a base atenderá também os bairros Jaqueira, Koopland, e o distrito de Arrozal. A iniciativa visa a aprimorar o resgate e acelerar o atendimento às emergências na região.

A agenda em Piraí foi encerrada com uma visita à fábrica da Ambev, onde foram anunciados dois novos projetos Complexo Municipal Cultural, Social e Ambiental. Através do decreto 44.901 de 05/08/2014 – FUNDES, a empresa investirá aproximadamente R$ 6,5 milhões em iniciativas sociais, culturais e ambientais no município. Além de melhorar a infraestrutura local, os projetos promovem a inclusão social, a geração de empregos e a economia.

Projeto 1: Complexo Municipal Cultural e Social

– Escola com 2 salas de aula;

– Oficina Tech para 120 alunos;

– Auditório para 60 pessoas;

– Revitalização de campo de futebol;

– Revitalização de ginásio poliesportivo;

– Praça pública com parquinho;

– Pista de skate;

– Espaço para feirinha municipal.

Projeto 2: Laboratório Tech e Empreendedorismo Feminino

– Laboratório Tech e Empreendedorismo Feminino

– Laboratório Tech com cursos de tecnologia da informação;Empreendedorismo feminino: apoio e formação para 200 mulheres microempreendedoras;

– Geração de emprego e renda em tecnologia;

– Curso e mentoria em gestão com foco em empregabilidade;