Cláudio Castro vai inaugurar BPTur e CIT durante visita a Angra

Costa Verde – ​O governador Cláudio Castro e o prefeito Fernando Jordão inauguram nesta quinta-feira (7) o novo Centro de Informações Turísticas (CIT) e do posto do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur). O equipamento estará em um ponto estratégico na entrada da cidade e trará melhorias no receptivo ao visitante, mais ordenamento turístico, contando com policiais militares especializados para o atendimento ao turista. O evento será às 11 horas. Antes disso, às 9h, o governador assinará a da Ordem de Início do Empreendimento Habitacional da Monsuaba, que contará com 128 moradias que atenderão as famílias afetadas pelas pelo volume histórico de chuvas registrado em abril de 2022.

Programação

Quinta-feira, 7/12

9h – Assinatura da Ordem de Início do Empreendimento Habitacional da Monsuaba

Rua Francisco Cesário Alvin, S/N – Monsuaba

11h – Inauguração do CIT e BPTur

Avenida Prefeito Jair Toscano de Brito, s/n