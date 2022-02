Cláudio Castro visita região Sul Fluminense nesta semana

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2022, 12:29 horas

Sul Fluminense – A agenda do governador Cláudio Castro será na Região do Médio Paraíba, onde vai realizar mais uma etapa do Programa governo Presente. As primeiras cidades contempladas serão Porto

Real, Quatis e Barra Mansa, que recebem o governador na próxima terça-feira, 15. No dia seguinte, quarta-feira, 16, Cláudio Castro, estará em Volta Redonda, Barra do Piraí, Valença e Rio das Flores e encerra as visitas à região, na quinta-feira, 17, quando tem agenda em Resende, Itatiaia, Pinheiral, Rio Claro e Piraí.