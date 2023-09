Colégio Manuel Marinho, em VR, recebe capacitação presencial do Parlamento Juvenil da Alerj

Sul Fluminense – A equipe do Parlamento Juvenil da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) encerrou na quarta-feira (6) a capacitação presencial para os municípios do Sul Fluminense. Na terça-feira (5), o encontro aconteceu no Instituto Manuel Marinho, em Volta Redonda.

Estiveram presentes às aulas os parlamentares juvenis eleitos dos municípios de Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende e Volta Redonda. Já na quarta-feira, as capacitações aconteceram no Colégio Estadual Roberto Montenegro em Angra e contemplou os eleitos dos municípios de Mangaratiba e Rio Claro.

Nas capacitações presenciais, os jovens parlamentares eleitos assistiram aulas de noções de Direito Administrativo e Constitucional, Técnicas de Legislativo além de diferenciação dos Três Poderes e suas competências. Nestes encontros, os alunos também tiraram dúvidas sobre a Semana Parlamentar deque irão participar em novembro e também receberam um kit com autorizações para os responsáveis legais. O kit é composto por um checklist de uso de imagem e voz, ficha de saúde e termo de responsabilidade.

O advogado Alessandro Santos, atual gestor do Parlamento Juvenil e responsável pelas capacitações, elogiou a participação dos alunos durante as aulas. “O interesse dos estudantes em saber do conteúdo faz toda a diferença no decorrer das aulas. Eu tenho falado com eles que após as capacitações eles passam a enxergar tudo de uma maneira diferente”, destacou.

O programa, que está em sua 14ª edição, é um projeto da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) em parceria com a Secretaria Estadual de Educação (Seeduc).