Coligação de Diogo Balieiro tem 11 dos 17 vereadores de Resende

Matéria publicada em 18 de novembro de 2020, 18:28 horas

Partido do prefeito teve quatro vereadores eleitos, enquanto coligados fizeram sete parlamentares

Resende – A coligação que reelegeu o prefeito Diogo Balieiro (DEM) com 82,57% dos votos válidos tem 11 dos 17 vereadores eleitos em Resende. Desses, quatro são de seu partido, três do PL, dois do Podemos e dois do PSD.

Dos outros partidos que tiveram representantes próprios ou em coligações na eleição majoritária, o Cidadania, que apoiou a candidatura de Silvio de Carvalho (PDT) elegeu dois vereadores, o PP, um, e o Patriota, um. O Republicanos, partido de Cristiano Gonçalves, elegeu um vereador, e o Avante, do candidato Laureano, outro.

PT, PC do B e Pros, que também tiveram candidatos na eleição majoritária, ficaram sem representantes no Legislativo.

Votação dos vereadores eleitos por partido e candidato a prefeito na coligação

Vereador Partido Votação Coligação Cand Pref REGINALDO ENGENHEIRO PASSOS PODE 1.808 Diogo RENAN MARASSI PL 1.721 Diogo DAVI DO ESPORTE DEM 1.542 Diogo SANDRO RITTON DEM 1.079 Diogo SORAIA BALIEIRO PSD 970 Diogo HICK SENE DEM 963 Diogo KAEL PSD 897 Diogo NELSINHO DINIZ DEM 876 Diogo MATHEUS OLIVEIRA PODE 871 Diogo TIAGO FORASTIERI PP 844 Silvio ROQUE CERQUEIRA PL 796 Diogo PROFESSOR WILSON PL 730 Diogo EDSON PEROBA CIDADANIA 650 Silvio FÁBIO LUCAS AVANTE 635 Laureano PAULINHO DO FUTSAL CIDADANIA 616 Silvio MARCIA LIMA REPUBLICANOS 569 Cristiano ZÉ ANTÔNIO PHV PATRIOTA 412 Silvio

Percentuais

No total, os vereadores eleitos em Resende tiveram 15.979 votos nominais. A eleição teve 65.247 votos em candidatos concorrentes, o que indica que 49.268 votos válidos foram dados a candidatos não eleitos ou legendas.

Considerando o percentual de votos dos vereadores eleitos pelas coligações que apoiaram candidatos em relação ao total de votos obtidos pelos vereadores eleitos, verifica-se que os onze coligados ao prefeito eleito tiveram 76,68% dos votos, tendo não apenas mais vereadores, mas também contando com nove dos dez mais votados. Nota-se também que nenhum partido que não estivesse em alguma coligação disputando a majoritária elegeu vereador.

Enquanto isso, os quatro coligados a Silvio de Carvalho, o segundo mais votado, tiveram 15,78%. Isso é mais do que o dobro dos 7,80% dos votos obtidos pelo segundo colocado.

Já o candidato que apoiou o terceiro colocado, Cristiano Gonçalves, teve 3,56%, enquanto o candidato majoritário ficou com 5,59%.

O candidato que apoiou Laureano teve 3,97% dos votos dados a vereadores eleitos, enquanto o candidato majoritário teve 1,22% dos votos válidos.

Percentuais dos votos das coligações majoritárias na Câmara