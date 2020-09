Coligação PSC/PL/PP/ PSDC conta com 80 deputados federais e terá um dos maiores tempos de propaganda

Matéria publicada em 19 de setembro de 2020, 19:22 horas

Volta Redonda – A coligação PSC/PL/PP/PSDC, que tem como pré-candidatos Samuca Silva, atual prefeito que disputa a reeleição, e Fátima Martins, presidente da Federação das Associações de Moradores (FAM), pré-candidata a vice-prefeita, tinha 80 deputados federais quando foram eleitos. Dos componentes da coligação que apoia Samuca, o PP elegeu 38 deputados, o PL, 33, o PSC, 8, e o DC, 1.

Com isso, será a segunda na divisão dos 90% do tempo de propaganda gratuita que são distribuídos entre partidos e coligações na eleição majoritária.

Os outros 10% do tempo de propaganda são distribuídos igualmente entre todas as candidaturas inscritas, o que garante que todos os candidatos, independente de seus partidos ou coligações terem ou não deputados federais, tenham acesso à propaganda eleitoral gratuita.

A Justiça Eleitoral determinou que valem para a distribuição do tempo de propaganda as quantidades de deputados que cada partido elegeu. A medida é para evitar que a transferência de parlamentares entre partidos fosse usada como forma de alterar a distribuição do tempo de propaganda.