Colisão entre carro da Polícia Civil e veículo de passeio deixa feridos na Dutra

Porto Real – Uma equipe da 7ª delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em patrulhamento pela Rodovia Presidente Dutra por volta das 13 horas desta quinta (30), viu um carro da Polícia Civil que havia colidido com uma caminhonete. Segundo a PRF apurou no local, o carro da Polícia Civil estava em diligência quando foi fechada por um caminhão; o policial que estava ao volante desviou para o acostamento e viu uma picape Ford Pampa que estava parando no acostamento. Não foi possível evitar a colisão.

Duas pessoas ficaram feridas: o pai da motorista da picape, um homem de 60 anos, teve um corte na cabeça e foi socorrido para o Hospital de Emergência de Resende. O policial civil teve apenas escoriações e foi socorrido no local. O motorista do caminhão que causou o acidente foi indiciado na 100ª DP (Porto Real) por omissão de socorro