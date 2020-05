Com 72,1% de aprovação do trabalho de Samuca, cidade está preocupada com a Covid-19 e concorda com restrição de leitos, diz pesquisa

Matéria publicada em 17 de maio de 2020, 12:08 horas

Volta Redonda – Uma pesquisa realizada pelo Instituto Orbital, com 400 moradores de Volta Redonda, aponta que a população vê como positiva a atuação da Prefeitura de Volta Redonda no combate a Covid-19, o Novo Coronavírus. Entretanto, a pesquisa aponta a preocupação dos moradores com o vírus, que são favoráveis a flexibilização do comércio com medidas rigorosas de fiscalização e concorda com a restrição de leitos para atendimento dos moradores.

A avaliação da atuação do prefeito Samuca Silva é aprovada pela população. Para 72,1 dos entrevistados, Samuca está fazendo um bom trabalho frente a gestão da prefeitura nesta época de pandemia. A atuação do prefeito é considerada ótima para 24,3%, boa para 47,8% e regular para 21% dos entrevistados. Apenas 2,3% dos entrevistados acham ruim e 4,3% péssima.

O prefeito Samuca Silva destacou que a pesquisa vai de encontro com as atuações da prefeitura no combate a pandemia.

“Nossa cidade, no início da pandemia, foi uma das que mais tinha casos confirmados no Estado do Rio, ficando a frente de cidades como Niterói. Mas tomamos medidas rápidas, de fechamento da cidade e de atividades econômicas, suspendemos as aulas, restringimos acesso a cidade apenas para moradores de Volta Redonda, entre outros. Além disso, todos que são considerados casos suspeitos são orientados a ficarem isolados e são monitorados. Estamos conseguindo manter o grupo de risco longe do vírus, o que reflete em termos uma média menor de mortalidade”, disse Samuca.

Na comparação baseado nos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, no dia 14 de abril, Volta Redonda era a terceira cidade com mais casos no Estado, com 112 confirmados. Niterói era a segunda cidade, com 124. Um mês depois, baseado também nos dados da SES divulgados no dia 14 de maio, Niterói é a terceira cidade, com 790 casos. Já Volta Redonda caiu para a sétima posição, com 445 casos confirmados. Esses dados são do Governo do Estado do Rio.

– Essa comparação demonstra exatamente como nossas medidas de proteção foram feitas baseadas em critérios técnicos. Restringindo o acesso de idosos nos ônibus, proibindo aglomerações, obrigando o uso de máscaras e fechando a cidade, conseguimos conter o avanço do vírus em Volta Redonda. A situação ainda é grave e requer cuidados redobrados, mas os dados mostram que nossas medidas foram acertadas – comentou Samuca.

Também segundo a pesquisa Orbital, a população se mostra favorável a reabertura de atividades econômicas, como o comércio, mas com as atuais medidas de rigidez. Entre elas, o uso obrigatório de máscaras, a disponibilização de álcool em gel, a limitação de pessoas na entrada de cada estabelecimento e o horário alternativo de funcionamento do comércio.

A flexibilização das atividades econômicas só foi possível a partir de critérios técnicos que monitoram o avanço do vírus na cidade. “Só conseguimos basear essa reabertura através de condicionantes de monitoramento. Entre esses principais monitoramentos, está o avanço de casos suspeitos não ser mais de 5% a cada dois dias e a capacidade de leitos hospitalares para atendimento a população. Todas nossas ações só são tomadas de acordo com a nossa capacidade de atendimento a população”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Os seis eixos de monitoramento são: o número de casos suspeitos não poderá aumentar em 5% por dois dias seguidos; A ocupação de leitos no CTI não ultrapassar 50%. A ocupação de leitos no Hospital de Campanha não ultrapassar 60% (permanecem em 6%); O grupo de risco permanecer em isolamento social; Uso de máscara obrigatório nas ruas; Além de manter a proibição de qualquer tipo de aglomeração.

Volta Redonda também aumentou os leitos voltados a atendimento a pessoas com a Covid-19. Além de leitos nos hospitais São João Batista e do Retiro, Cais do Aterrado e Conforto, serão abertos na semana que vem mais oito leitos de UTI/CTI no Hospital do Idoso. E a prefeitura criou 114 leitos de média complexidade no Hospital de Campanha, no Estádio Raulino de Oliveira. Nesta sexta, dia 15, a cidade tem 31% de ocupação dos leitos de UTI e 6% do Hospital de Campanha.

A pesquisa também aponta que a maioria da população de Volta Redonda é favorável a medidas rígidas da prefeitura ocupar os leitos hospitalares da cidade apenas para moradores do município. 53,5% se mostraram a favor da restrição dos leitos. 39% acredita que deve ser ampliado o atendimento para moradores de outras cidades e 7,5% não soube responder.

Neste domingo, dia 17, está fazendo 13 dias das primeiras medidas de flexibilização e seis dias do comércio aberto e os números de atendimento nas unidades de saúde continuam nos parâmetros. “A população tem que se cuidar, e está sendo essencial esta participação de todos. Estamos monitorando e se tiver que fechar as atividades econômicas por conta dos leitos teremos de fechar, mas até agora a população está se cuidando bem”.