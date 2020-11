Com campanha diferenciada Diogo Balieiro obtém votação histórica em Resende

Matéria publicada em 20 de novembro de 2020, 13:26 horas

Resende – O prefeito reeleito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, utilizou de uma campanha eleitoral diferenciada para buscar a reeleição no município. Ele obteve 54.880 votos, representando 82,57% dos eleitores, sendo o prefeito mais votado no município. O ex-prefeito Silvio de Carvalho teve apenas 7% dos votos, com 5.182 eleitores, enquanto o Coach político Cristiano Gonçalves atingiu 5,59% do eleitorado, com 3.712 votos.

Campanha

Balieiro adotou um estilo de campanha mais brando, deixando de lado práticas comuns adotadas por outros candidatos. Caminhadas foram feitas sempre em horários compatíveis com o expediente na prefeitura, onde Balieiro não deixou de ir durante o período eleitoral. O grupo que o acompanhava era sempre pequeno, seguindo todas as orientações sobre a contenção do coronavírus.

Diogo não permitiu a realização de carreatas ou de eventos que pudessem gerar aglomeração ou barulho excessivo.

– Não havia sentido em fazer diferente. Fico imaginando quem ficou em casa, os lojistas que fecharam as portas durante certo período. O que eles pensariam vendo o prefeito desrespeitando as regras. A eleição era muito importante, eu estou muito feliz em ter vencido, ainda mais com esse grande apoio da população. No entanto, nada é mais importante que respeitar o próximo – detalhou o prefeito reeleito.

O prefeito garante que manterá os mesmos hábitos do primeiro mandato. Também afirmou que não abrirá mão de percorrer as ruas de Resende diariamente para conversar com a população.

– Vamos nos empenhar muito para que esse mandato seja melhor que o primeiro – disse, acrescentando que continuará atendendo como médico.

Com trabalho valorizado por caciques e veteranos de seu partido e até de outras legendas em todos os âmbitos da política nacional, Balieiro também disse que não se deslumbra com o momento. Já cotado para dar voos mais altos na carreira, ele disse que pensa apenas em fazer um bom mandato.

– Em 2025 estarei no meu consultório – concluiu.