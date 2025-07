Com presença de Tande Vieira, missa celebra 190 anos da Santa Casa de Resende

Resende – A Santa Casa de Misericórdia de Resende completou 190 anos nesta sexta-feira (25) com uma missa celebrada pelo bispo diocesano Dom Luiz Henrique, na capela do hospital. A cerimônia, marcada por tom religioso, contou com a presença do prefeito Tande Vieira, além de representantes do clero local e da diretoria da instituição.

A celebração, realizada na Capela Nossa Senhora da Piedade, reuniu funcionários, fiéis e lideranças religiosas, entre elas o vigário episcopal de Resende, padre José Antônio Perry, e o vigário da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, padre João Pedro.

Dom Luiz Henrique destacou a origem da Santa Casa ligada à atuação de fiéis católicos. “Um sinal da solidariedade do povo católico, que constituiu este espaço para o cuidado dos enfermos, a partir da inspiração do padre Francisco do Carmo. Por isso, fico muito feliz em celebrar a Santa Missa nesta ocasião e faço votos de que a Santa Casa progrida e cresça neste trabalho importante em prol dos enfermos”, afirmou o bispo.

Tande Vieira, que tem mantido aproximação com setores religiosos da cidade, utilizou o evento para reforçar a ligação entre o poder público e a Igreja. “Resende está em festa, celebrando os 190 anos de uma das nossas instituições mais importantes, uma instituição que está viva, trabalhando, produzindo, salvando vidas. E a gente agradece muito essa aliança que a gente tem com a Igreja Católica, que foi responsável, em boa parte, pela fundação dessa instituição”, declarou o prefeito.

A Santa Casa é uma das instituições mais antigas do município e tem papel central na oferta de serviços hospitalares, sendo frequentemente citada nas pautas de saúde e orçamento do governo municipal.