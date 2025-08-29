sexta-feira, 29 agosto 2025
Fale conosco

Com R$ 2,7 milhões investidos, Neto inaugura Nova UPA do Santo Agostinho

Unidade passou por ampliação e reforma completa; capacidade de atendimento aumentou 45%

by Agatha Amorim

Foto: Divulgação

Volta Redonda – O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, inaugura, nesta sexta-feira (29), às 19:00, a nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Agostinho. Com investimento total de R$2,7 milhões, sendo R$1,2 milhão destinado à compra de novos equipamentos, a unidade passou por uma reforma e ampliação, aumentando em 45% sua capacidade de atendimento.

Em parceria com o Governo do Estado, a nova estrutura da UPA para atendimento de urgência e emergência conta com nova climatização em todas as salas, além de novos itens de acabamento; modernização da sala de raios-x; um Setor de Laboratório para maior agilidade nos resultados e apoio aos atendimentos médicos; e o Setor de Esterilização, que vai evitar o deslocamento de materiais e funcionários para outras unidades de saúde. A UPA ganhou também uma nova e moderna recepção, para melhor acolhimento aos usuários, além de nova iluminação, mobiliário e equipamentos, como 15 camas hospitalares.

Para Neto, a reforma e ampliação da UPA vai beneficiar o usuário do SUS (Sistema Único de Saúde), se tornando referência no setor.

“Volta Redonda é grata ao apoio do Governo do Estado, na figura do governador Cláudio Castro, e ao (deputado federal) Doutor Luizinho, que acreditam em nossa cidade e nos ajudam em diversas frentes, ume delas a Saúde. Os pacientes terão mais conforto e receberão um atendimento cada vez melhor”, afirmou o prefeito.

De acordo com o coordenador-administrativo unidade, Nelson Gonçalves, o novo espaço conseguirá assistir cerca de 250 pacientes ao dia.

“Hoje a capacidade de atendimento na Faetec, onde funciona temporariamente a UPA, é de aproximadamente 170 pessoas por dia. O novo espaço vai ampliar essa capacidade para cerca de 250 pacientes/dia, beneficiando os moradores do Santo Agostinho e de localidades próximas, como a região do Volta Grande”, explicou o coordenador-administrativo da UPA Santo Agostinho, Nelson Gonçalves.

A secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, afirmou que a nova UPA Santo Agostinho representa um compromisso cumprido pela gestão.

“Que esta unidade seja motivo de esperança e confiança para cada família que aqui buscar atendimento. Seguiremos trabalhando para que a saúde chegue a todos com qualidade, respeito e eficiência”, finalizou.

Você também pode gostar

Luciano Pançardes recebe Título de Cidadão Volta-redondense

Presidente da ADR Sul Fluminense cobra conclusão de...

Empresário Luciano Pançardes recebe título de cidadão volta-redondense

Barra Mansa discute políticas culturais no Fórum e...

Brasil reconhece tratado de neutralidade do Canal do...

Obras no bairro Manejo marcam parceria entre Resende...

Barra Mansa realiza 1º Fórum sobre pessoas em...

Brasil assume compromisso internacional na busca de pessoas...

Alerj discute critérios para promoção por bravura na...

“Estado do Pará é um lixo”, diz vereador...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996