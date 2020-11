Com três vereadores, PSL forma a maior bancada de Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 16:52 horas

Barra Mansa – O Partido Social Liberal (PSL) de Barra Mansa foi a sigla mais votada da cidade, com uma totalidade de 9.777 votos, sendo o único a eleger três vereadores. A Câmara Municipal de Barra Mansa, que conta com 19 parlamentares, terá uma renovação de 15 novos vereadores a partir de 2021.

O PSL elegeu Rayane Braga, que foi terceira mais votada no geral e a mulher com mais votos em Barra Mansa, obtendo 1.686 votos. O partido também elegeu Paulo da Gráfica, com 1.367 votos, e Casé, com 1.153. Segundo o presidente do partido, Diego Raffide, o resultado foi fruto de um trabalho árduo e em equipe. “Iniciamos o projeto do PSL de Barra Mansa em 2017 e agora, em 2020, com o suporte do deputado federal Delegado Antonio Furtado e de toda a executiva, conseguimos apresentar bons nomes para a sociedade, todos representando a renovação”, revelou, acrescentando sobre o resultado positivo nas urnas.

– Fico feliz com o resultado e isso comprova todo nosso esforço durante este período. O Legislativo de Barra Mansa foi renovado e agora precisamos colocar em prática tudo aquilo que falamos. Nossos 29 candidatos fizeram bonito e juntos, conseguiram eleger a Rayane que faz um excelente trabalho no bairro Nova Esperança e adjacências, o Paulo da Gráfica, do Santa Lúcia e o Casé, da Vila Ursulino. Tenho certeza que esses vereadores contribuirão muito com o prefeito Rodrigo Drable, que vem fazendo um excelente trabalho e comprovou nas urnas que deveria continuar – completou Raffide.

A vereadora eleita Rayane Braga comemorou sua conquista. “Agradeço primeiramente a Deus que me honrou para que eu saísse vitoriosa desse pleito, a minha família, amigos e eleitores que me apoiaram e me fizeram a terceira mais votada da cidade. Sei da responsabilidade que terei pela frente e vou trabalhar muito para representar à população da melhor maneira possível. Sou mulher, professora e estou muito feliz com essa vitória”, revelou.

Quem também se emocionou ao falar de sua eleição foi Paulo da Gráfica, que se lembrou da ajuda dos familiares e amigos. “Agradeço a minha família, a minha equipe maravilhosa que se doou para fazer com que a cor roxa, da nossa campanha, fizesse a diferença. A vitória é muito gratificante, porque foi conquistada através de uma escola de anos, escola de vida e de muitos trabalhos comunitários, por tudo isso agradeço a Deus por ter me contemplado com essa maravilhosa vitória, aos 1367 amigos que confiaram no projeto Paulo da Gráfica e ao PSL, partido do qual me acolheu e me fez identificar com a verdadeira política”, concluiu Paulo.

Votação por partido em Barra Mansa